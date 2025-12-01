Сюрприз до 1 грудня: вартість золота близиться до рекордної
- Вартість золота зросла до найвищого рівня за останні 6 тижнів через очікування зниження ставки ФРС та падіння долара.
- Ціна золота за унцію сьогодні склала 4 241,21 долара, а аналітики прогнозують подальше зростання до 4 500 доларів наступного року.
Вартість золота сьогодні зросла до найвищого рівня за останні 6 тижнів. Таке збільшення стало результатом цілої сукупності факторів. Зокрема, очікування зміни ставки ФРС.
Як зросла ціна на золото у перший день зими?
Більшість аналітиків вважають, що у грудні ставка ФРС буде знижена на 25 базисних пунктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зверніть увагу! Золото почуває себе добре саме в умовах низьких процентних ставок.
Інструмент FedWatch від CME показує, що імовірність зниження ставки, на думку ринків, зараз – 88%. Окрім цього, золото подорожчало, завдяки:
- падінню долара до двотижневого мінімуму;
- значному попиту на золото;
- очікуванню низки звітів, зокрема, ADP про зайнятість за листопад.
Сьогодні золото зросло в ціні на 0,3%. Ціна цього металу за унцію склала – 4 241,21 долара.
Нагадаємо! Максимум у 2025 році було встановлено у жовтні. Тоді одна унція мала ціну – 4 381,21 долара, повідомляє Reuters.
Зауважимо, що паралельно із золотом зросло в ціні і срібло. Подорожчання цих металів відбуватиметься і надалі.
Ми очікуємо, що ціна на золото зросте до 4 500 доларів за унцію наступного року, а ціна на срібло зросте до 60 доларів за унцію наступного року,
– каже аналітик UBS Джованні Стауново.
Яка ціна на інші дорогоцінні метали 1 грудня 2025?
Срібло відчутно подорожчало. Сьогодні цей метал зріс в ціні на 1,3%. Воно сягнуло – 57,12 долара за унцію. Водночас максимум за рік склав – 57,86 долара за унцію.
Платина також подорожчала. Вона зросла в ціні на 0,5%. Сьогодні унція цього металу коштує – 1 680,75 долара.
Паладій подорожчав найменше. Цей метал сьогодні зріс в ціні на 0,2%. Зараз ціна унції паладію – 1 452,97 долара.