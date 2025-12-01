Сюрприз до 1 грудня: вартість золота близиться до рекордної

Вартість золота сьогодні зросла до найвищого рівня за останні 6 тижнів. Таке збільшення стало результатом цілої сукупності факторів. Зокрема, очікування зміни ставки ФРС.

Як зросла ціна на золото у перший день зими?

Більшість аналітиків вважають, що у грудні ставка ФРС буде знижена на 25 базисних пунктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Долари 1996 року приймають без проблем: де та як можна обміняти старі купюри

Зверніть увагу! Золото почуває себе добре саме в умовах низьких процентних ставок.

Інструмент FedWatch від CME показує, що імовірність зниження ставки, на думку ринків, зараз – 88%. Окрім цього, золото подорожчало, завдяки:

падінню долара до двотижневого мінімуму;

значному попиту на золото;

очікуванню низки звітів, зокрема, ADP про зайнятість за листопад.

Сьогодні золото зросло в ціні на 0,3%. Ціна цього металу за унцію склала – 4 241,21 долара.

Нагадаємо! Максимум у 2025 році було встановлено у жовтні. Тоді одна унція мала ціну – 4 381,21 долара, повідомляє Reuters.

Зауважимо, що паралельно із золотом зросло в ціні і срібло. Подорожчання цих металів відбуватиметься і надалі.

Ми очікуємо, що ціна на золото зросте до 4 500 доларів за унцію наступного року, а ціна на срібло зросте до 60 доларів за унцію наступного року,

– каже аналітик UBS Джованні Стауново.

Яка ціна на інші дорогоцінні метали 1 грудня 2025?