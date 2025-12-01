Укр Рус
1 декабря, 13:15
Сюрприз к 1 декабря: стоимость золота близится к рекордной

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Стоимость золота выросла до самого высокого уровня за последние 6 недель из-за ожидания снижения ставки ФРС и падения доллара.
  • Цена золота за унцию сегодня составила 4 241,21 доллара, а аналитики прогнозируют дальнейший рост до 4 500 долларов в следующем году.

Стоимость золота сегодня выросла до самого высокого уровня за последние 6 недель. Такое увеличение стало результатом целой совокупности факторов. В частности, ожидания изменения ставки ФРС.

Как выросла цена на золото в первый день зимы?

Большинство аналитиков считают, что в декабре ставка ФРС будет снижена на 25 базисных пунктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Золото чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.

Инструмент FedWatch от CME показывает, что вероятность снижения ставки, по мнению рынков, сейчас – 88%. Кроме этого, золото подорожало, благодаря:

  • падению доллара до двухнедельного минимума;
  • значительному спросу на золото;
  • ожиданию ряда отчетов, в частности, ADP о занятости за ноябрь.

Сегодня золото выросло в цене на 0,3%. Цена этого металла за унцию составила – 4 241,21 доллара.

Напомним! Максимум в 2025 году был установлен в октябре. Тогда одна унция имела цену – 4 381,21 доллара, сообщает Reuters.

Заметим, что параллельно с золотом выросло в цене серебро. Подорожание этих металлов будет происходить и в дальнейшем.

Мы ожидаем, что цена на золото вырастет до 4 500 долларов за унцию в следующем году, а цена на серебро вырастет до 60 долларов за унцию в следующем году, 
– говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Какова цена на другие драгоценные металлы 1 декабря 2025 года?

  • Серебро ощутимо подорожало. Сегодня этот металл вырос в цене на 1,3%. Оно достигло – 57,12 доллара за унцию. В то же время максимум за год составил – 57,86 доллара за унцию.

  • Платина также подорожала. Она выросла в цене на 0,5%. Сегодня унция этого металла стоит – 1 680,75 доллара.

  • Палладий подорожал меньше всего. Этот металл сегодня вырос в цене на 0,2%. Сейчас цена унции палладия – 1 452,97 доллара.