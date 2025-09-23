Яке золото найдешевше зараз?

Найдешевшим вважається золото 333 проби. Тобто цього дорогоцінного металу – 33,3% від усього сплаву, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Усе зміниться з 1 жовтня: НБУ ухвалив рішення про виведення цієї копійки з обігу

Зверніть увагу! При розрахунку кінцевої вартості прикраси грає роль не тільки проба. Також на ціну впливають дизайн, наявність дорогоцінного каміння та інші фактори.

НБУ встановлює ціни на золотий брухт. Станом на 22 вересня вартість, залежно від проби така:

333 проба: 1 578,64 гривні за грам

375 проба: 1 777,75 гривні за грам;

500 проба: 2 370,34 гривні за грам;

583 проба: 2 763,81 гривні за грам;

585 проба: 2 773,29 гривні за грам;

750 проба: 3 555,50 гривні за грам;

900 проба: 4 266,60 гривні за грам;

916 проба: 4 342,45 гривні за грам;

958 проба: 4 541,56 гривні за грам;

999 проба: 4 735,93 гривні за грам.

Який метал найдорожчий? Найдорожчим є метал 999,9 проби – банківський. 22 вересня він сягнув 4 788,56 гривні, повідомляє НБУ.

Що відбувається з вартістю золота?

22 вересня золото встановило новий ціновий рекорд. Вартість цього дорогоцінного металу перевищила 3 700 доларів за унцію.

Для порівняння, 2 вересня, вартість золота за унцію складала – 3 508 доларів. Загалом з початку року ціна цього дорогоцінного металу зросла на більш як 40%.