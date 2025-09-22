Чи треба обмінювати 10 копійок?

10 копійок і надалі можна буде використовувати при розрахунках, спеціально обмінювати ці монети непотрібно, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зверніть увагу! Рішення про скорочення ухвалено через бажання регулятора скоротити витрати не тільки держави, а і учасників готівкового обігу.

Потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації,

– наголошує НБУ.

При відсутності 10 копійок, торгова мережа може використовувати правило заокруглення. Регулятор визначив як саме це відбувається.



Як правильно заокруглювати гривні під час розрахунків / Інфографіка НБУ

Цікаво! Зараз в обігу перебуває 4,1 мільярда монет номіналом 10 копійок.

Які ще українські гроші виводяться з обігу?

НБУ уже вивів з обігу деякі копійки. Йдеться про монети номіналом 1, 2, 25 та 5. Ними розраховуватись не можна, вони вважаються недійсні.

Водночас, НБУ продовжує замінювати старі банкноти. Ці купюри поступово виводяться з обігу.

Цікаво! ЄС поступово виводить з обігу 500 євро. Ця банкнота наразі чинний платіжний засіб. Проте з часом вона буде забрана повністю.