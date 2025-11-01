Якого кольору золото найдорожче

Існують золоті вироби різних кольорів. Попри те, що основний метал там однаковий, зовнішній вигляд кожної прикраси відчутно відрізняється.

Чому золото має різний відтінок?

Колір золотих виробів першочергово вказує не на вартість металу, а – склад сплаву, повідомляє 24 Канал.

Як зрозуміти який склад сплаву за кольором золота:

червоне золото – найчастіше такого відтінку вдасться досягнути завдяки міді;

– найчастіше такого відтінку вдасться досягнути завдяки міді; біле золото – зазвичай такий колір є результатом легування золота зі сріблом, нікелем або паладієм;

– зазвичай такий колір є результатом легування золота зі сріблом, нікелем або паладієм; жовте золото – переважно такого кольору вдається досягти через змішування цинку та срібла.

Також в магазинах можна зустріти і інші відтінки золота. Наприклад, рожеве.

Від чого залежить ціна золотого виробу?

Вартість золотого виробу формується під впливом цілої сукупності факторів, наприклад:

бренду;

проби;

наявності дорогоцінних каменів у виробі і так далі.

Проба показує який відсоток золота у складі. Його можна визначити, поділивши вказану на виробі цифру на 10, наприклад:

якщо проба 333 – 33,3% золота у сплаві;

проба 585 – 58,5% золота;

750 – 75% і так далі.

Зверніть увагу! В теорії колір золота може визначати, який виріб дорожче. Адже вартість домішок різна. Проте це далеко не основний фактор.

Які ціни на золото зараз?