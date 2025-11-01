Укр Рус
Какого цвета золото самое дорогое
1 ноября, 18:37
Какого цвета золото самое дорогое

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цвет золота зависит от состава сплава, например, красное золото содержит медь, белое - серебро, никель или палладий, а желтое - цинк и серебро.
  • Стоимость золотого изделия зависит от бренда, пробы и наличия драгоценных камней.

Существуют золотые изделия разных цветов. Несмотря на то, что основной металл там одинаковый, внешний вид каждого украшения ощутимо отличается.

Почему золото имеет разный оттенок?

Цвет золотых изделий в первую очередь указывает не на стоимость металла, а – состав сплава, сообщает 24 Канал.

Как понять какой состав сплава по цвету золота:

  • красное золото – чаще всего такого оттенка удастся достичь благодаря меди;
  • белое золото – обычно такой цвет является результатом легирования золота с серебром, никелем или палладием;
  • желтое золото – преимущественно такого цвета удается достичь из-за смешивания цинка и серебра.

Также в магазинах можно встретить и другие оттенки золота. Например, розовое.

От чего зависит цена золотого изделия?

Стоимость золотого изделия формируется под влиянием целой совокупности факторов, например:

  • бренда;
  • пробы;
  • наличия драгоценных камней в изделии и так далее.

Проба показывает какой процент золота в составе. Его можно определить, поделив указанную на изделии цифру на 10, например:

  • если проба 333 – 33,3% золота в сплаве;
  • проба 585 – 58,5% золота;
  • 750 – 75% и так далее.

Обратите внимание! В теории цвет золота может определять, какое изделие дороже. Ведь стоимость примесей разная. Однако это далеко не основной фактор.

Какие цены на золото сейчас?

  • Вчера стоимость золота несколько снизилась. Одна унция стоила – 4 009,24 доллара, сообщает Reuters.

  • НБУ изменил закупочные цены с учетом мировых тенденций. Банковский металл, по данным регулятора, стоит 5 299,98 гривны за грамм А вот тот, который требует его доведения признанными производителями до стандартов качества – 5 284,08 гривны за грамм.

  • Также регулятор откорректировал закупочные цены на золотой лом. Например, золото 585 пробы стоит – 3 069,48 гривны за грамм.