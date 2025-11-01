Какого цвета золото самое дорогое
- Цвет золота зависит от состава сплава, например, красное золото содержит медь, белое - серебро, никель или палладий, а желтое - цинк и серебро.
- Стоимость золотого изделия зависит от бренда, пробы и наличия драгоценных камней.
Существуют золотые изделия разных цветов. Несмотря на то, что основной металл там одинаковый, внешний вид каждого украшения ощутимо отличается.
Почему золото имеет разный оттенок?
Цвет золотых изделий в первую очередь указывает не на стоимость металла, а – состав сплава, сообщает 24 Канал.
Как понять какой состав сплава по цвету золота:
- красное золото – чаще всего такого оттенка удастся достичь благодаря меди;
- белое золото – обычно такой цвет является результатом легирования золота с серебром, никелем или палладием;
- желтое золото – преимущественно такого цвета удается достичь из-за смешивания цинка и серебра.
Также в магазинах можно встретить и другие оттенки золота. Например, розовое.
От чего зависит цена золотого изделия?
Стоимость золотого изделия формируется под влиянием целой совокупности факторов, например:
- бренда;
- пробы;
- наличия драгоценных камней в изделии и так далее.
Проба показывает какой процент золота в составе. Его можно определить, поделив указанную на изделии цифру на 10, например:
- если проба 333 – 33,3% золота в сплаве;
- проба 585 – 58,5% золота;
- 750 – 75% и так далее.
Обратите внимание! В теории цвет золота может определять, какое изделие дороже. Ведь стоимость примесей разная. Однако это далеко не основной фактор.
Какие цены на золото сейчас?
Вчера стоимость золота несколько снизилась. Одна унция стоила – 4 009,24 доллара, сообщает Reuters.
НБУ изменил закупочные цены с учетом мировых тенденций. Банковский металл, по данным регулятора, стоит 5 299,98 гривны за грамм А вот тот, который требует его доведения признанными производителями до стандартов качества – 5 284,08 гривны за грамм.
Также регулятор откорректировал закупочные цены на золотой лом. Например, золото 585 пробы стоит – 3 069,48 гривны за грамм.