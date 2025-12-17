Срібло встановлює рекорд, а золото летить вгору: як змінились ціни на метал сьогодні

Золото продовжує дорожчати. Також встановлює нові рекорди срібло. Таким змінам сприяє низка факторів, у тому числі, опубліковані дані про зайнятість США, які виявились нижчими, ніж очікувалось.

Як подорожчало золото 17 грудня 2025?

Спотова вартість золота зросла на 0,3%. Ціна за унцію сягнула – 4 317,65 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Криза на щонайменше 2 десятиліття: Москва опублікувала новий прогноз бюджету

Зауважимо що максимальна ціна золота у 2025 році – 4 381,21 долара за унцію. Такою вартість металу була у жовтні, повідомляє Reuters.

Важливо! Ф'ючерси на золото в США зросли на 0,4%. Сьогодні вони сягають – 4 347,40 доларів за унцію.

Зараз на подорожчання золота впливають такі фактори:

геополітична напруженість;

економічна невизначеність;

зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні (у 2026 році очікується ще два зниження цього показника);

очікування публікації ключових показників інфляції у США.

Що відбувається з цінами на срібло сьогодні?

Сьогодні ціна срібла зросла на більш як 3,4%. Вартість цього металу складає – 65,94 долара за унцію. Саме під час цієї сесії срібло встановило новий рекорд – 66,52 долара за унцію.

Таке подорожчання срібло пов'язане з:

обмеженою пропозицією;

зростанням загального інтересу до цього металу;

сильним промисловим попитом (адже цей метал використовується у багатьох галузях, зокрема, зеленій енергетиці).

Срібло стало об'єктом спекуляцій на ринках опціонів, і, на мою думку, це ґрунтується на деяких чітких поглядах на те, що перспективи попиту залишаються дуже позитивними,

– наголосив незалежний аналітик Росс Норман.

Цікаво! Як показує статистика, срібло цьогоріч зросло в ціні на 128%. А от золото подорожчало на – 65%.

Як змінились ціни інших дорогоцінних металів 17 грудня?