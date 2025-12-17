Серебро устанавливает рекорд, а золото летит вверх: как изменились цены на металл сегодня

Золото продолжает дорожать. Также устанавливает новые рекорды серебро. Таким изменениям способствует ряд факторов, в том числе, опубликованные данные о занятости США, которые оказались ниже, чем ожидалось.

Как подорожало золото 17 декабря 2025 года?

Спотовая стоимость золота выросла на 0,3%. Цена за унцию достигла – 4 317,65 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Кризис на минимум 2 десятилетия: Москва опубликовала новый прогноз бюджета

Заметим что максимальная цена золота в 2025 году – 4 381,21 доллара за унцию. Такой стоимость металла была в октябре, сообщает Reuters.

Важно! Фьючерсы на золото в США выросли на 0,4%. Сегодня они достигают – 4 347,40 долларов за унцию.

Сейчас на подорожание золота влияют следующие факторы:

геополитическая напряженность;

экономическая неопределенность;

снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре (в 2026 году ожидается еще два снижения этого показателя);

ожидания публикации ключевых показателей инфляции в США.

Что происходит с ценами на серебро сегодня?

Сегодня цена серебра выросла на более чем 3,4%. Стоимость этого металла составляет – 65,94 доллара за унцию. Именно во время этой сессии серебро установило новый рекорд – 66,52 доллара за унцию.

Такое подорожание серебро связано с:

ограниченным предложением;

ростом общего интереса к этому металлу;

сильным промышленным спросом (ведь этот металл используется во многих отраслях, в частности, зеленой энергетике).

Серебро стало объектом спекуляций на рынках опционов, и, по моему мнению, это основывается на некоторых четких взглядах на то, что перспективы спроса остаются очень положительными,

– отметил независимый аналитик Росс Норман.

Интересно! Как показывает статистика, серебро в этом году выросло в цене на 128%. А вот золото подорожало на – 65%.

Как изменились цены других драгоценных металлов 17 декабря?