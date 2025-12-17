Серебро устанавливает рекорд, а золото летит вверх: как изменились цены на металл сегодня
- Спотовая стоимость золота выросла на 0,3% до 4 317,65 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США поднялись на 0,4% до 4 347,40 долларов за унцию.
- Цена серебра выросла более чем на 3,4% до 65,94 доллара за унцию.
Золото продолжает дорожать. Также устанавливает новые рекорды серебро. Таким изменениям способствует ряд факторов, в том числе, опубликованные данные о занятости США, которые оказались ниже, чем ожидалось.
Как подорожало золото 17 декабря 2025 года?
Спотовая стоимость золота выросла на 0,3%. Цена за унцию достигла – 4 317,65 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Заметим что максимальная цена золота в 2025 году – 4 381,21 доллара за унцию. Такой стоимость металла была в октябре, сообщает Reuters.
Важно! Фьючерсы на золото в США выросли на 0,4%. Сегодня они достигают – 4 347,40 долларов за унцию.
Сейчас на подорожание золота влияют следующие факторы:
- геополитическая напряженность;
- экономическая неопределенность;
- снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре (в 2026 году ожидается еще два снижения этого показателя);
- ожидания публикации ключевых показателей инфляции в США.
Что происходит с ценами на серебро сегодня?
Сегодня цена серебра выросла на более чем 3,4%. Стоимость этого металла составляет – 65,94 доллара за унцию. Именно во время этой сессии серебро установило новый рекорд – 66,52 доллара за унцию.
Такое подорожание серебро связано с:
- ограниченным предложением;
- ростом общего интереса к этому металлу;
- сильным промышленным спросом (ведь этот металл используется во многих отраслях, в частности, зеленой энергетике).
Серебро стало объектом спекуляций на рынках опционов, и, по моему мнению, это основывается на некоторых четких взглядах на то, что перспективы спроса остаются очень положительными,
– отметил независимый аналитик Росс Норман.
Интересно! Как показывает статистика, серебро в этом году выросло в цене на 128%. А вот золото подорожало на – 65%.
Как изменились цены других драгоценных металлов 17 декабря?
Сегодня платина выросла в цене на 3,8%. Этот металл теперь стоит – 1 920,71 доллара за унцию (это самый высокий показатель за более чем 17 лет).
Палладий за сегодняшнюю сессию вырос в цене на 1,9%. Стоимость этого металла составила – 1 634,29 доллара за унцию – это двухмесячный максимум.