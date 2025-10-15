Чому подорожчало золото?

Станом на 9 ранку, вартість золота подорожчала на 1,4%. Вона сягнула – 4 200,11 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

На зростання вартості золота вплинули:

можливість подальшого зниження ставок ФРС у США (імовірно, їх понизять на 25 базисних пунктів у жовтні);

напруження між Китаєм та США;

підвищення попиту на безпечні активи (до них належить золото);

шатдаун в США (та його наслідки, зокрема, припинення роботи деяких державних американських установ).

МВФ підвищив свій прогноз глобального зростання на 2025 рік, посилаючись на кращі, ніж очікувалося, тарифні та фінансові умови, водночас попереджаючи, що поновлення торгівельної напруженості між США та Китаєм може стримати зростання,

– зауважило видання.

Цікаво! За 2025 золото подорожчало на майже 59%.

Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали зараз?

У вівторок вартість срібла сягнуло рекордного значення. Максимум склав – 53,60 долара за унцію. Потім відбулось здешевшання цього дорогоцінного металу. Уже сьогодні вартість срібла зросла на 2%, вона сягнула – 52,48 долара за унцію.

Подорожчали і інші метали. Зокрема, платина зросла в ціні на 1,3%. Тепер її вартість за унцію складає – 1 658,65 долара

Паладій подорожчав усього на 0,9% за сесію. Зараз його ціна за унцію – 1 538,75 долара.

Зверніть увагу! Змінилась і закупівельна ціна НБУ, сьогодні за банківський метал (тобто, той, який має найвищу пробу) вона склала – 5 487,30 гривні за грам.