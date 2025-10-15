Чому НКЦПФР проти заміни копійок на шаги?

Регулятор каже, що така зміна призведе до багатьох складнощів, які негативно вплинуть на ринок, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову НКЦПФР.

Нагадаємо! Йдеться про законопроєкт, який пропонує перейменувати копійки на шаги. Його зареєстрував 1 жовтня 2025 року Голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Реалізація запропонованої законопроєктом зміни назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційно комунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів,

– зазначає комісія.

Ці зміни торкнуться і осіб, які здійснюють діяльність з надання інформаційних послуг на:

організованих товарних ринках;

а також ринках капіталу.

НКЦПФР також зазначає, що заміна копійок шагами призведе до:

необхідності переоформлення емітентами цінних паперів;

а також – свідоцтв про випуски цінних паперів.

Зверніть увагу! Річ у тім, що в цих документах вказана номінальна вартість цих паперів.

Законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора,

– пояснює комісія.

Як каже НКЦПФР, в результаті ця зміна призведе до негативних наслідків:

витрати часу та коштів (грошові видатки не передбачено законопроєктом);

відволіканню ресурсів учасників ринку, які мають бути спрямовані на досягнення перемоги.

Що відомо про заміну копійок на шаги?