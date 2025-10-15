Чому НКЦПФР проти заміни копійок на шаги?
Регулятор каже, що така зміна призведе до багатьох складнощів, які негативно вплинуть на ринок, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову НКЦПФР.
Нагадаємо! Йдеться про законопроєкт, який пропонує перейменувати копійки на шаги. Його зареєстрував 1 жовтня 2025 року Голова ВРУ Руслан Стефанчук.
Реалізація запропонованої законопроєктом зміни назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційно комунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів,
– зазначає комісія.
Ці зміни торкнуться і осіб, які здійснюють діяльність з надання інформаційних послуг на:
- організованих товарних ринках;
- а також ринках капіталу.
НКЦПФР також зазначає, що заміна копійок шагами призведе до:
- необхідності переоформлення емітентами цінних паперів;
- а також – свідоцтв про випуски цінних паперів.
Зверніть увагу! Річ у тім, що в цих документах вказана номінальна вартість цих паперів.
Законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора,
– пояснює комісія.
Як каже НКЦПФР, в результаті ця зміна призведе до негативних наслідків:
- витрати часу та коштів (грошові видатки не передбачено законопроєктом);
- відволіканню ресурсів учасників ринку, які мають бути спрямовані на досягнення перемоги.
Що відомо про заміну копійок на шаги?
Ще у 2024 році НБУ пропонував замінити копійки на шаги. На думку регулятора, це стало б відновленням історичної справедливості.
Уже у 2025 Стефанчук подав відповідний законопроєкт. Проте це рішення так і не було ухвалено (згідно з даними на сайті ВРУ, триває ознайомлення з цим документом);
Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю "Українському радіо" сказав, що реалізація цього законопроєкту насправді нічого не коштуватиме. Річ у тім, що для виготовлення шагів використовуватиметься наявне обладнання.