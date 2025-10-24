Вдасться отримати більше, ніж розраховуєш: як ціна на лом золота зараз

Світова ціна на золото падає. Сьогодні вартість цього металу знову відчутно знизилась. Потрібно розуміти, що закупівельні ціни НБУ прямо залежать від наявних тенденцій.

Скільки можна отримати за золотий брухт 24 жовтня? Вартість золота залежить від проби. Тобто, частки золота у сплаві, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора. Сьогодні ціна лому дещо вища, ніж була вчора: золото 333 проби має ціну – 1 807,86 гривні за грам

375 проби – 2 035,88 гривні за грам;

500 проби – 2 714,51 гривні за грам;

583 проби – 3 165,12 гривні за грам;

585 проби – 3 175,98 гривні за грам;

750 проби – 4 071,77 гривні за грам;

900 проби – 4 886,12 гривні за грам;

999 проби – 5 423,59 гривні за грам. Важливо! Проба прямо вказує на відсоток золота у складі. Якщо на виробі написано 585, то частка чистого металу там – 58,5%. Що потрібно знати про золото зараз? Сьогодні золото дещо впало в ціні. Воно сягнуло – 4 086,46 долара за унцію, повідомляє Reuters.

НБУ відкоригував усі закупівельні ціни. Грам банківського металу у регулятора коштує – 5 483,86 гривні за грам.

Колір золотого виробу вказує на його склад. Наприклад, червонуватий відтінок – це наслідок додавання міді.