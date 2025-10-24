Удастся получить больше, чем рассчитываешь: как цена на лом золота сейчас
- Мировая цена на золото снижается, что влияет на уменьшение цен на золотой лом в Украине.
- Цены на золотой лом 24 октября варьируются от 1 807,86 грн за грамм для 333 пробы до 5 423,59 грн за грамм для 999 пробы.
Мировая цена на золото падает. Сегодня стоимость этого металла снова ощутимо снизилась. Нужно понимать, что закупочные цены НБУ напрямую зависят от имеющихся тенденций.
Сколько можно получить за золотой лом 24 октября?
Стоимость золота зависит от пробы. То есть, доли золота в сплаве, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
Читайте также Ситуация набирает обороты: Центробанк России решил снизить ключевую ставку
Сегодня цена лома несколько выше, чем была вчера:
- золото 333 пробы имеет цену – 1 807,86 гривны за грамм
- 375 пробы – 2 035,88 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 714,51 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 165,12 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 175,98 гривны за грамм;
- 750 пробы – 4 071,77 гривны за грамм;
- 900 пробы – 4 886,12 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 423,59 гривны за грамм.
Важно! Проба прямо указывает на процент золота в составе. Если на изделии написано 585, то доля чистого металла там – 58,5%.
Что нужно знать о золоте сейчас?
Сегодня золото несколько упало в цене. Оно достигло – 4 086,46 доллара за унцию, сообщает Reuters.
НБУ откорректировал все закупочные цены. Грамм банковского металла у регулятора стоит – 5 483,86 гривны за грамм.
Цвет золотого изделия указывает на его состав. Например, красноватый оттенок – это следствие добавления меди.