Удастся получить больше, чем рассчитываешь: как цена на лом золота сейчас

Мировая цена на золото падает. Сегодня стоимость этого металла снова ощутимо снизилась. Нужно понимать, что закупочные цены НБУ напрямую зависят от имеющихся тенденций.

Сколько можно получить за золотой лом 24 октября?

Стоимость золота зависит от пробы. То есть, доли золота в сплаве, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Сегодня цена лома несколько выше, чем была вчера:

золото 333 пробы имеет цену – 1 807,86 гривны за грамм

375 пробы – 2 035,88 гривны за грамм;

500 пробы – 2 714,51 гривны за грамм;

583 пробы – 3 165,12 гривны за грамм;

585 пробы – 3 175,98 гривны за грамм;

750 пробы – 4 071,77 гривны за грамм;

900 пробы – 4 886,12 гривны за грамм;

999 пробы – 5 423,59 гривны за грамм.

Важно! Проба прямо указывает на процент золота в составе. Если на изделии написано 585, то доля чистого металла там – 58,5%.

Что нужно знать о золоте сейчас?