17 жовтня, 13:10
Цілий статок з лому: за скільки можна здати золото сьогодні
Основні тези
- Закупівельні ціни на золото в НБУ варіюються від 1 853,46 гривні за грам для 333 проби до 5 560,39 гривні за грам для 999 проби.
- Банківське золото найвищої якості коштує 5 622,18 гривні за грам, а золото, яке не відповідає вимогам, оцінюється в 5 565,96 гривні за грам.
Золото дорожчає. Цей метал зростає в ціні майже щодня. Загальні зміни на світовому ринку, вплинули і на закупівельні ціни НБУ.
Які ціни на золотий лом встановив НБУ?
Вартість золота залежить від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Сьогодні закупівельні ціни такі:
- 333 проба: 1 853,46 гривні за грам
- 375 проба: 2 087,24 гривні за грам;
- 500 проба: 2 782,98 гривні за грам;
- 583 проба: 3 244,95 гривні за грам;
- 585 проба: 3 256,09 гривні за грам;
- 750 проба: 4 174,47 гривні за грам;
- 900 проба: 5 009,36 гривні за грам;
- 999 проба: 5 560,39 гривні за грам.
Що відбувається із закупівельними цінами на банківські метали?
Як зазначає НБУ, закупівельні ціни на банківські метали наступні:
- Банківське золото найвищої якості сьогодні коштує – 5 622,18 гривні за грам.
- Метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 605,31 гривні за грам;
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 565,96 гривні за грам.
Як подорожчало золото у жовтні?
У жовтні золото подорожчало на понад 60%. Цьому збільшенню, зокрема, сприяла політична нестабільність.
Сьогодні золото встановило новий рекорд. Максимум за сесію склав – 4 378,69 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Для порівняння, 1 жовтня золото коштувало відчутне менше. Одна унція мала ціну – 3 891,96 долара.