Золото дорожчає. Цей метал зростає в ціні майже щодня. Загальні зміни на світовому ринку, вплинули і на закупівельні ціни НБУ.

Які ціни на золотий лом встановив НБУ? Вартість золота залежить від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Подорожчав на майже 500 доларів з початку місяця: цей метал продовжує зростати в ціні Сьогодні закупівельні ціни такі: 333 проба: 1 853,46 гривні за грам

375 проба: 2 087,24 гривні за грам;

500 проба: 2 782,98 гривні за грам;

583 проба: 3 244,95 гривні за грам;

585 проба: 3 256,09 гривні за грам;

750 проба: 4 174,47 гривні за грам;

900 проба: 5 009,36 гривні за грам;

999 проба: 5 560,39 гривні за грам. Що відбувається із закупівельними цінами на банківські метали? Як зазначає НБУ, закупівельні ціни на банківські метали наступні: Банківське золото найвищої якості сьогодні коштує – 5 622,18 гривні за грам.

Метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості – 5 605,31 гривні за грам;

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 565,96 гривні за грам. Як подорожчало золото у жовтні? У жовтні золото подорожчало на понад 60%. Цьому збільшенню, зокрема, сприяла політична нестабільність.

Сьогодні золото встановило новий рекорд. Максимум за сесію склав – 4 378,69 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Для порівняння, 1 жовтня золото коштувало відчутне менше. Одна унція мала ціну – 3 891,96 долара.