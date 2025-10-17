Золото дорожает. Этот металл растет в цене почти ежедневно. Общие изменения на мировом рынке, повлияли и на закупочные цены НБУ.

Какие цены на золотой лом установил НБУ? Стоимость золота зависит от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Подорожал почти на 500 долларов с начала месяца: этот металл продолжает расти в цене Сегодня закупочные цены следующие: 333 проба: 1 853,46 гривны за грамм

375 проба: 2 087,24 гривны за грамм;

500 проба: 2 782,98 гривны за грамм;

583 проба: 3 244,95 гривны за грамм;

585 проба: 3 256,09 гривны за грамм;

750 проба: 4 174,47 гривны за грамм;

900 проба: 5 009,36 гривны за грамм;

999 проба: 5 560,39 гривны за грамм. Что происходит с закупочными ценами на банковские металлы? Как отмечает НБУ, закупочные цены на банковские металлы следующие: Банковское золото высокого качества сегодня стоит – 5 622,18 гривны за грамм.

Металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 605,31 гривны за грамм;

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 565,96 гривны за грамм. Как подорожало золото в октябре? В октябре золото подорожало более чем на 60%. Этому увеличению, в частности, способствовала политическая нестабильность.

Сегодня золото установило новый рекорд. Максимум за сессию составил – 4 378,69 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Для сравнения, 1 октября золото стоило ощутимо меньше. Одна унция имела цену – 3 891,96 доллара.