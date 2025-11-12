Ціни знову летять вгору: як змінилась вартість золота
Золото дещо подорожчало сьогодні. Вартість цього металу зросла на фоні голосування Палати представників США щодо відновлення роботи уряду
Чому росте ціна на золото?
Припинення шатдауна в США, зокрема, сприятиме відновленню потоку економічних даних, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Вартість золота сьогодні зросла на 0,3%. Ціна за унцію склала – 4 137,95 долара.
Для порівняння, за даними Reuters, 20 жовтня було встановлено ціновий рекорд. Тоді унція коштувала – 4 381,21 долара.
Золото утримує нещодавні зрослі ціни, оскільки Палата представників сьогодні голосує за припинення роботи уряду. Нещодавня цінова динаміка свідчить про те, що будь-які труднощі зі схваленням Палатою представників, такі як затримка, призведуть до швидкого падіння як акцій, так і дорогоцінних металів,
– наголосив трейдер металам Тай Вонг.
Нагадаємо! В США встановлено найтриваліший шатдаун – 42 дні.
Також вплив на вартість золота має очкування зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні. Вірять, що це рішення буде ухвалено – 63%.
Яка ціна інших дорогоцінних металів?
Спотове срібло подорожчало. Його ціна зросла на 1,8% і сягнула – 52,16 долара за унцію.
Платина зросла в ціні на 0,3%. Тепер цей метал коштує – 1 589,18 долара за унцію.
Паладій подорожчав всього на 0,1%. Тепер його ціна за унцію – 1 445,70 долара.