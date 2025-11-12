Цены снова летят вверх: как изменилась стоимость золота
- Стоимость золота выросла на 0,3%, достигнув цены 4 137,95 доллара за унцию, на фоне голосования Палаты представителей США по возобновлению работы правительства.
- Ожидание снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре также влияет на рост стоимости золота.
Золото несколько подорожало сегодня. Стоимость этого металла выросла на фоне голосования Палаты представителей США относительно возобновления работы правительства
Почему растет цена на золото?
Прекращение шатдауна в США, в частности, будет способствовать восстановлению потока экономических данных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Стоимость золота сегодня выросла на 0,3%. Цена за унцию составила – 4 137,95 доллара.
Для сравнения, по данным Reuters, 20 октября был установлен ценовой рекорд. Тогда унция стоила – 4 381,21 доллара.
Золото удерживает недавние выросшие цены, поскольку Палата представителей сегодня голосует за прекращение работы правительства. Недавняя ценовая динамика свидетельствует о том, что любые трудности с одобрением Палатой представителей, такие как задержка, приведут к быстрому падению как акций, так и драгоценных металлов,
– отметил трейдер металлам Тай Вонг.
Напомним! В США установлен самый длительный шатдаун – 42 дня.
Также влияние на стоимость золота имеет ожидание снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Верят, что это решение будет принято – 63%.
Какова цена других драгоценных металлов?
Спотовое серебро подорожало. Его цена выросла на 1,8% и достигла – 52,16 доллара за унцию.
Платина выросла в цене на 0,3%. Теперь этот металл стоит – 1 589,18 доллара за унцию.
Палладий подорожал всего на 0,1%. Теперь его цена за унцию – 1 445,70 доллара.