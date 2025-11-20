Ціна золота летить донизу: скільки коштує цей метал зараз

Вартість золота на попередній сесії знизилась на більш як 1%. Цьому, зокрема, сприяло зміцнення долара.

Чому подешевшало золото?

Також зниженню вартості золота сприяло зменшення очікувань, відносно зниження ставки ФРС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Ситуація лише погіршується: російські компанії не мають змоги гасити кредити

Сьогодні ціна на золото впала на 0,4%. Вона знизилась до – 4 066,32 долара за унцію.

Для порівняння, за даними видання Reuters, 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд за 2025 рік. Тоді вартість однієї унції була – 4 381,21 долара.

Зверніть увагу! Індекс долара зміцнився і "залишився" поблизу двотижневого максимуму.

Стійкість долара тисне на золото, але коливання цін типові для цієї пори року, коли ми маємо хорошу двосторонню торгівлю з фіксацією прибутку та зведенням балансу до мінімуму на початку інвестицій перед новим роком,

– наголосив незалежний аналітик Росс Норман.

Зараз трейдери чекають вересневого звіту про зайнятість (його публікація затягувалась через шатдаун). Таким чином стане ясніше, які будуть подальші дії ФРС.

Важливо! Раніше більшість аналітиків очікували, що ставка ФРС у грудні буде знижена на 25 базисних пунктів. Зараз же, на думку експертів, така імовірність складає – 34%. Ще вчора це значення було – 49%.

Цікаво, що UBS підвищив свою цільову ціну на золото, станом на середину наступного року. Тепер це значення у вказаний період очікується на рівні 4 500 доларів за унцію.

Такому зростанню золота сприятимуть:

геополітичні ризики;

очікування зниження ставок ФРС;

високий попит на золото з боку Центробанків.

Яка ціна інших дорогоцінних металів?