Цена золота летит вниз: сколько стоит этот металл сейчас

Стоимость золота на предыдущей сессии снизилась на более чем 1%. Этому, в частности, способствовало укрепление доллара.

Почему подешевело золото?

Также снижению стоимости золота способствовало уменьшение ожиданий, относительно снижения ставки ФРС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сегодня цена на золото упала на 0,4%. Она снизилась до – 4 066,32 доллара за унцию.

Для сравнения, по данным издания Reuters, 20 октября золото установило ценовой рекорд за 2025 год. Тогда стоимость одной унции была – 4 381,21 доллара.

Обратите внимание! Индекс доллара укрепился и "остался" вблизи двухнедельного максимума.

Устойчивость доллара давит на золото, но колебания цен типичны для этого времени года, когда мы имеем хорошую двустороннюю торговлю с фиксацией прибыли и сведением баланса к минимуму в начале инвестиций перед новым годом,

– отметил независимый аналитик Росс Норман.

Сейчас трейдеры ждут сентябрьского отчета о занятости (его публикация затягивалась из-за шатдауна). Таким образом станет яснее, какие будут дальнейшие действия ФРС.

Важно! Ранее большинство аналитиков ожидали, что ставка ФРС в декабре будет снижена на 25 базисных пунктов. Сейчас же, по мнению экспертов, такая вероятность составляет – 34%. Еще вчера это значение было – 49%.

Интересно, что UBS повысил свою целевую цену на золото цену на золото, по состоянию на середину следующего года. Теперь это значение в указанный период ожидается на уровне 4 500 долларов за унцию.

Такому росту золота будут способствовать:

геополитические риски;

ожидания снижения ставок ФРС;

высокий спрос на золото со стороны Центробанков.

Какова цена других драгоценных металлов?