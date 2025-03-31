Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 31 березня, еталонні бренди нафти падають в ціні. Ба більше, що квартал сорти нафти завершать також зі спадом. Крім того, ціни на нафту на шляху до третього поспіль зростання за тиждень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Долар подорожчав до пікового рівня за кілька тижнів

Ціни на нафту падають навіть попри те, що президент США Дональд Трамп пригрозив додатковими обмеженнями для нафтового експорту Росії. Він заявив, що введе додаткові тарифи, якщо відчує, що Москва заважає його зусиллям щодо припинення вогню в Україні.

Цікаво! У Goldman Sachs оновили прогноз цін на нафту у сторону зниження на 2025 та 2026 роки. Аналітики враховували плани ОПЕК+ та перспективи попиту на ринку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впали на 30 центів або на 0,4% до 72,46 долара за барель. Йдеться про контракти на червень, якими наразі торгують більш активно. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 33 центи або на 0,4%. Американська нафта зараз коштує 69,03 долара за барель.

До теми! За минулий тиждень нафта суттєво зросла в ціні. Крім того, еталонні бренди нафти істотно відновили частину втрат після обвалу, який зафіксували на початку березня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: