Ціни на золото різко впали

Вартість золота стрімко обвалилася. Трейдери зосередили увагу на центральному банку США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. На минулому тижні дорогоцінний метал зафіксував наймасштабніше за 20 місяців зростання цін.

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Вони очікують на майбутнє рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. Це пов'язано з тим, що ділова активність у США зростає найшвидшими темпами з квітня 2022 року. Про це свідчить останній звіт.

Нагадаємо, що американський центральний банк почав цикл з пом'якшення монетарної політики лише у вересні 2024 року.

Загалом золото подешевшало майже на 2%. Ціна на дорогоцінний метал опустилася нижче за 2700 доларів за унцію. Наразі трейдери ігнорують слабкий долар. На момент створення цього матеріалу, золото торгується на рівні 2682,05 долара за унцію, згідно з даними Всесвітньої золотої ради. Водночас з початку року золото подорожчало на майже 30%.