Китай збільшив квоти на імпорт нафти

Влада Китаю видала додаткову квоту на імпорт сирої нафти на, щонайменше, 5,84 мільйона тонн, які прибудуть до кінця 2024 року або на початку 2025 року. Йдеться про приблизно 116 800 барелів на добу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Очікують, що ці квоти використають до кінця поточного року, за словами трейдерів. Цілком ймовірно, що завдяки цьому зростуть обсяги імпорту нафти до Китаю у наступному році. Цікаво, що у листопада закупівлі сировини відновили на тлі різкого зниження цін на поставки нафти з Іраку та Саудівської Аравії.

При цьому ціни на іранську нафту для Китаю зросли до багаторічного максимуму у листопаді. Така ситуація виникла через зменшення обсягів експорту у зв'язку зі зростанням цін, яке спровокували побоювання, що напруженість на Близькому Сході може призвести до перебоїв у постачанні.

Нагадаємо, що Китай встановив квоту на імпорт чорного золота для незалежних компаній (ті, які не належать державі) у розмірі 243 мільйони тонн у 2024 році. На 2025 рік влада збільшила цю квоту до 257 мільйонів тонн нафти.

Деякі компанії, які постраждали від низької рентабельності на тлі слабкого попиту у поточному році, скаржилися на недостатні квоти від уряду, які обмежували обсяги імпорту нафти.