Що насправді називають медичним золотом

Насамперед варто розібратися з самою назвою. "Медичне золото" не є окремим дорогоцінним металом і не означає, що прикраса зроблена зі сплаву з високим вмістом золота, повідомляє Gold.ua. У торгівлі цим терміном можуть називати різні види біжутерії.

Часто основою є нержавіюча або так звана хірургічна сталь, а в інших випадках – латунь чи інший недорогоцінний сплав. Поверхню такої прикраси можуть покривати матеріалом, який надає їй характерного золотого кольору.

Важливо! Саме тому зовні така каблучка, ланцюжок або сережки можуть нагадувати золоті вироби, хоча їхня вартість суттєво відрізняється. Для покупця це насамперед біжутерія, а не альтернатива золоту за вмістом дорогоцінного металу.

У справжніх золотих прикрасах важливе значення має проба. Наприклад, 585 проба означає, що в сплаві міститься 58,5% золота, а 750 – 75%. Саме вміст дорогоцінного металу є одним із ключових факторів вартості такого виробу.

Для позолочених прикрас ситуація інша. Федеральна торгова комісія США, наприклад, окремо розрізняє вироби із суцільного золота та gold-plated – тобто прикраси, де золото нанесене поверх іншого металу. Товщина такого покриття може відрізнятися, а з часом воно здатне стиратися залежно від умов носіння.

Зверніть увагу! Тому сама наявність слова "золото" в назві товару ще не означає, що основна маса прикраси складається саме з цього дорогоцінного металу.

Чому медичне золото коштує так дешево

Головна причина низької ціни полягає у вартості матеріалу. Якщо основою прикраси є сталь, латунь або інший недорогоцінний сплав, виробнику не потрібно витрачати значну суму на кількість золота, яка знадобилася б для виготовлення аналогічної прикраси зі справжнього золотого сплаву.

Важливо! Золоте покриття при цьому може бути дуже тонким. За даними FTC, для позначення gold-plated використовується окремий термін, оскільки золото в такому випадку є поверхневим шаром на іншому металі. При цьому товщина покриття безпосередньо впливає на його довговічність: тонший шар швидше стирається під час експлуатації.

Саме тому прикраса може виглядати як золота, але коштувати у десятки разів дешевше. Покупець фактично платить за основу, дизайн, обробку та невелику кількість матеріалу для покриття, а не за значну масу дорогоцінного металу.

Ще одна причина доступної ціни – масове виробництво. Біжутерію виготовляють великими серіями, що дозволяє зменшувати собівартість окремого виробу. У результаті сережки, каблучки чи ланцюжки можуть продаватися за кількасот гривень, хоча зовні нагадують набагато дорожчі золоті прикраси.

Зверніть увагу! Водночас покупцеві варто звертати увагу не лише на напис "медичне золото", а й на матеріал основи та тип покриття. Сам термін не дає однозначної інформації про склад виробу, тому краще перевірити опис товару, маркування та характеристики, які вказує продавець.

Також не варто плутати доступну біжутерію з інвестиційним золотом. Якщо мета – зберегти кошти через дорогоцінний метал, виріб із недорогоцінною основою та декоративним покриттям для цього не підходить. Його ціна визначається передусім як ціна прикраси, а не ринкова вартість золота.

Отже, медичне золото дешеве саме тому, що це не аналог золотого злитка чи ювелірної прикраси 585 проби. Це бюджетна біжутерія, головна перевага якої – зовнішній вигляд, а не значний вміст дорогоцінного металу.

Раніше ми повідомляли, що золото давно використовують не лише для ювелірних виробів, злитків і монет – помітну роль воно відіграє і в технологіях. Наприклад, у 2025 році промисловий попит на цінний метал для електроніки, стоматології та інших сфер становив аж 323 тонни.