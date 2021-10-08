Захист від інфляції: у JPMorgan назвали переможця у протистоянні біткойн проти золота

На цьому тижні біткойн вперше з середини травня подорожчав до 55 тисяч доларів за монету, а ринкова капіталізація найпопулярнішої криптовалюти світу перетнула позначку в 1 трильйон доларів. У JPMorgan розповіли, з чим пов'язане стрімке подорожчання біткойна.

В одному з найбільших банків США JPMorgan заявили, що зростання вартості біткойна також пов'язане з прагненням інституційних інвесторів захистити свої активи від інфляції.

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Інвестори обирають біткойн

Схоже, що інституційні інвестори повертаються до біткойна, оскільки вважають цифрову монету кращим захистом від інфляції ніж золото. Цю позицію також підтримує канадський бізнесмен Кевін О'Лірі. Він заявив, що криптовалюти знову становлять більшу частину його інвестиційного портфеля. Згідно з даними JPMorgan, гроші "пливуть із золота у біткойн".

Актуальна вартість біткойна та золота:

Біткойн – 55 270 доларів за монету, ринкова капіталізація – 1,04 трильйона доларів згідно з CoinDesk.

за монету, ринкова капіталізація – доларів згідно з CoinDesk. Золото – 1775 доларів за унцію згідно з GoldPrice.

Інвестори обирають біткойн для захисту від інфляції / Фото Unsplash

Інфляція Це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, Це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ . Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

У JPMorgan назвали ще кілька факторів, які підтримали зростання вартості біткойна. Зокрема, йдеться про рішення США не обмежувати майнінг або використання криптовалют, як це зробив Китай. Друга причина – популяризація протоколу Lightning Network та 2-го рівня платіжних рішень, які допомогли Сальвадору адаптувати біткойн.

Нова заява JPMorgan контрастує з травневим звітом банку. Тоді аналітики зазначили, що інвестори роблять ставку на традиційне золото, закриваючи свої позиції у біткойні.