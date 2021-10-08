Защита от инфляции: в JPMorgan назвали победителя в противостоянии биткоин против золота

На этой неделе биткоин впервые с середины мая подорожал до 55 тысяч долларов за монету, а рыночная капитализация самой популярной криптовалюты мира пересекла отметку в 1 триллион долларов. В JPMorgan рассказали, с чем связано стремительное подорожание биткоина.

В одном из крупнейших банков США JPMorgan заявили, что рост стоимости биткоина также связан со стремлением институциональных инвесторов защитить свои активы от инфляции.

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Инвесторы выбирают биткоин

Похоже, что институциональные инвесторы возвращаются к биткоину, поскольку считают цифровую монету лучшей защитой от инфляции чем золото. Эту позицию также поддерживает канадский бизнесмен Кевин О'Лири. Он заявил, что криптовалюта снова составляют большую часть его инвестиционного портфеля. Согласно данным JPMorgan, деньги "плывут из золота в биткоин".

Актуальная стоимость биткоина и золота:

Биткоин – 55 270 долларов за монету, рыночная капитализация – 1,04 триллиона долларов согласно CoinDesk.

за монету, рыночная капитализация – долларов согласно CoinDesk. Золото – 1775 долларов за унцию согласно GoldPrice.

Инвесторы выбирают биткоин для защиты от инфляции / Фото Unsplash

Инфляция Этот рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, Этот рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.

В JPMorgan назвали еще несколько факторов, которые поддержали рост стоимости биткоина. В частности, речь идет о решении США не ограничивать майнинг или использования криптовалют, как это сделал Китай. Вторая причина – популяризация протокола Lightning Network и 2-го уровня платежных решений, которые помогли Сальвадору адаптировать биткоин.

Новое заявление JPMorgan контрастирует с майским отчетом банка. Тогда аналитики отметили, что инвесторы делают ставку на традиционное золото, закрывая свои позиции в биткоине.