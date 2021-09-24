Народний банк Китаю зазначив, що торгівля, узгодження замовлень, випуск токенів та деривативів для віртуальних валют суворо заборонені. Крім того, поза законом опинилися й іноземні криптобіржі, які працюють на території материкового Китаю.

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Китай заборонив діяльність, пов'язану з криптовалютами

Китайський центробанк також повідомив про вдосконалення власних систем, та наголосив, що їх будуть використовувати для активізації моніторингу транзакцій, пов'язаних з віртуальними валютами, та викорінення спекулятивного інвестування.

Фінансові установи та небанківські організації не зможуть надавати послуги для діяльності або операцій, які пов'язані з віртуальними валютами,

– йдеться у заяві банку.

На цьому фоні, ціна біткойна за останні 24 години впала більше ніж на 3% до 42 239 доларів. Друга за популярністю криптовалюта світу – Ethereum – обвалилася на 7% до 2 860 доларів за монету. Акції компаній, які суттєво залежать від криптовалют, теж пішли донизу:

Coinbase – 4%,

MicroStrategy – 5% ,

, Riot Blockchain – понад 6%.

Китай заборонив усю діяльність, пов'язану з криптовалютами / Фото Getty Images

Це не вперше Китай вводить жорсткі обмеження стосовно криптовалют. Ще у травні 2021 року Пекін завдав удару по майнінгу в країні. Крім того, Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків відмовитися від будь-яких операцій з цифровими монетами, ба більше, контролювати, щоб таких не було.

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Актуальна вартість криптовалют згідно з CoinDesk: