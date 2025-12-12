Скільки можна отримати, якщо здати золотий лом сьогодні

Вартість золотого лому визначається світовою ціною на золото. Також вагому роль грають і інші фактори. Наприклад, пробою. Потрібно розуміти, що саме це значення показує частку чистого металу у сплаві.

Скільки можна отримати за грам золота в ломі?

Щоб визначити скільки чистого металу завдяки пробі, потрібно вказане значення розділити на 10. Тобто, якщо на золотому виробі написано 750, там – 75% золота, повідомляє 24 Канал.

Як повідомляє НБУ, станом на 12 грудня, закупівельні ціни встановлені такі:

вироби, що мають 333 пробу, сьогодні коштують – 1 871,65 гривні за грам;

а от ті, що мають 375 пробу – 2 107,71 гривні за грам;

500 пробу – 2 810,29 гривні за грам;

583 пробу – 3 276,79 гривні за грам;

585 пробу – 3 288,03 гривні за грам;

750 пробу – 4 215,43 гривні за грам;

900 пробу – 5 058,51 гривні за грам;

999 пробу – 5 614,95 гривні за грам.

Скільки можна отримати, якщо здати банківське золото?

Закупівельні ціни на банківське золото змінились. Як повідомляє Нацбанк, сьогодні цей метал, залежно від категорії, має таку вартість:

5 677,34 гривні за грам – це ціна за банківське золото найвищої категорії;

5 660,31 гривні за грам – вартість металу, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

5 620,57 гривні за грам – найменше коштує золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Як змінилась ціна золота у 2025 році?