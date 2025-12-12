Скільки можна отримати, якщо здати золотий лом сьогодні
- Вартість золотого лому залежить від проби, наприклад, 333 проба коштує 1 871,65 гривні за грам, а 999 проба – 5 614,95 гривні за грам.
- Ціна за банківське золото найвищої категорії становить 5 677,34 гривні за грам, а найнижчої – 5 620,57 гривні за грам.
Вартість золотого лому визначається світовою ціною на золото. Також вагому роль грають і інші фактори. Наприклад, пробою. Потрібно розуміти, що саме це значення показує частку чистого металу у сплаві.
Скільки можна отримати за грам золота в ломі?
Щоб визначити скільки чистого металу завдяки пробі, потрібно вказане значення розділити на 10. Тобто, якщо на золотому виробі написано 750, там – 75% золота, повідомляє 24 Канал.
Як повідомляє НБУ, станом на 12 грудня, закупівельні ціни встановлені такі:
- вироби, що мають 333 пробу, сьогодні коштують – 1 871,65 гривні за грам;
- а от ті, що мають 375 пробу – 2 107,71 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 810,29 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 276,79 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 288,03 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 215,43 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 058,51 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 614,95 гривні за грам.
Скільки можна отримати, якщо здати банківське золото?
Закупівельні ціни на банківське золото змінились. Як повідомляє Нацбанк, сьогодні цей метал, залежно від категорії, має таку вартість:
- 5 677,34 гривні за грам – це ціна за банківське золото найвищої категорії;
- 5 660,31 гривні за грам – вартість металу, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;
- 5 620,57 гривні за грам – найменше коштує золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.
Як змінилась ціна золота у 2025 році?
Максимум вартості золота було встановлено ще у жовтні цього року. Тоді ціна за унцію складала – 4 381,21 долара.
Сьогодні золото встановило максимум за 7 тижнів, однак, він менший ніж рекорд 2025 року. Станом на 12 грудня, цей метал зріс до 4 327,31 долара за унцію. Таким змінам, зокрема, сприяло зниження ставки ФРС.