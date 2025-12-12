Сколько можно получить, если сдать золотой лом сегодня

Стоимость золотого лома определяется мировой ценой на золото. Также весомую роль играют и другие факторы. Например, пробой. Нужно понимать, что именно это значение показывает долю чистого металла в сплаве.

Сколько можно получить за грамм золота в ломе?

Чтобы определить сколько чистого металла благодаря пробе, нужно указанное значение разделить на 10. То есть, если на золотом изделии написано 750, там – 75% золота, сообщает 24 Канал.

Как сообщает НБУ, по состоянию на 12 декабря, закупочные цены установлены следующие:

изделия, имеющие 333 пробу, сегодня стоят – 1 871,65 гривны за грамм;

а вот те, что имеют 375 пробу – 2 107,71 гривны за грамм;

500 пробу – 2 810,29 гривны за грамм;

583 пробу – 3 276,79 гривны за грамм;

585 пробу – 3 288,03 гривны за грамм;

750 пробу – 4 215,43 гривны за грамм;

900 пробу – 5 058,51 гривны за грамм;

999 пробу – 5 614,95 гривны за грамм.

Сколько можно получить, если сдать банковское золото?

Закупочные цены на банковское золото изменились. Как сообщает Нацбанк, сегодня этот металл, в зависимости от категории, имеет такую стоимость:

5 677,34 гривны за грамм – это цена за банковского золота наивысшей категории;

5 660,31 гривны за грамм – стоимость металла, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;

5 620,57 гривны за грамм – меньше всего стоит золото, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов.

Как изменилась цена золота в 2025 году?