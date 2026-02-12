Скільки можна отримати, якщо здати золотий лом сьогодні
- Ціна золотого лому залежить від проби, зокрема, за 999 пробу можна отримати 6 880,20 гривні за грам, а за 750 пробу – 5 165,32 гривні за грам.
- Закупівельні ціни на банківське золото варіюються від 6 887,09 до 6 956,66 гривні за грам залежно від якості металу.
Ціна золотого лому залежить від вартості золота на світовому ринку. Також грають роль і інші фактори. Зокрема, проба, яка вказана на виробі.
Скільки коштує золотий лом сьогодні?
Проба вказує на частку чистого металу у складі сплаву. Визначити цей показник легко.
Для цього необхідно пробу розділити на 10. Таким чином ви визначите відсоток.
Розглянемо на прикладі, де виріб має 750 пробу. Вийде, що в його складі – 75% чистого золота та 25% – домішки.
За даними НБУ, сьогодні за золото в ломі, залежно від проби, можна отримати:
- за вироби, що мають 333 пробу – 2 293,40 гривні за грам;
- 375 пробу – 2 582,66 гривні за грам;
- 500 пробу – 3 443,55 гривні за грам;
- 583 пробу – 4 015,17 гривні за грам;
- 585 пробу – 4 028,95 гривні за грам;
- 750 пробу – 5 165,32 гривні за грам;
- 900 пробу – 6 198,38 гривні за грам;
- 999 пробу – 6 880,20 гривні за грам.
Як змінились закупівельні ціни на банківське золото?
Закупівельні ціни на банківське золото були скориговані. Наразі, залежно від якості металу, розцінки такі:
- 6 956,66 гривні за грам – ціна за банківське золото найвищої категорії;
- 6 935,79 гривні за грам – вартість металу, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;
- 6 887,09 гривні за грам – золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, повідомляє НБУ.
Скільки сьогодні коштує золото на світовому ринку?
Як вказує Reuters, ціна золота сьогодні дещо впала. Вона знизилась на фоні зменшення імовірності зниження ставки ФРС найближчим часом. Така ситуація стала наслідком того, що дані про зайнятість в США виявились сильнішими, ніж очікувалось.
Ціна цього металу впала на 0,3% за сесію. Його вартість наразі – 5 064,29 долара за унцію.