Золото вчора встановило новий рекорд. Цей метал сягнув – 4 381,21 долара за унцію. А от, станом на ранок 21 жовтня, його ціна дещо знизилась.

Яка вартість золотого лому НБУ?

Під впливом світових тенденцій свої ціни змінив і НБУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Закупівельні ціни регулятора, станом на 21 жовтня, такі:

якщо золото 333 проби – 1 871,50 гривні за грам

375 проби – 2 107,55 гривні за грам;

500 проби – 2 810,07 гривні за грам;

583 проби – 3 276,54 гривні за грам;

585 проби – 3 287,78 гривні за грам;

750 проби – 4 215,10 гривні за грам;

900 проби – 5 058,12 гривні за грам;

999 проби – 5 614,51 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на золото у жовтні 2025?

Ціни на золото продовжують зростати. За 2025 вартість цього металу уже збільшилась на понад 60%.

Як зазначає Reuters, станом на 21 жовтня ціна унції золота сягнула – 4 340,99 долара. Це на 0,3% менше ніж під час попередньої сесії.

НБУ сьогодні змінив ціни на банківське золото. Закупівельна вартість 1 граму цього найчистішого металу – 5 676,90 гривні.

