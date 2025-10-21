Укр Рус
21 жовтня, 15:18
2

Стабільно високі ціни: за скільки можна продати зараз золотий лом

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Ціна золота досягла нового рекорду в 4 381,21 долара за унцію, але зранку 21 жовтня вона дещо знизилась.
  • НБУ змінив закупівельні ціни на золотий лом, які варіюються від 1 871,50 гривень за грам для 333 проби до 5 614,51 гривні за грам для 999 проби.

Золото вчора встановило новий рекорд. Цей метал сягнув – 4 381,21 долара за унцію. А от, станом на ранок 21 жовтня, його ціна дещо знизилась.

Яка вартість золотого лому НБУ?

Під впливом світових тенденцій свої ціни змінив і НБУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Закупівельні ціни регулятора, станом на 21 жовтня, такі:

  • якщо золото 333 проби – 1 871,50 гривні за грам
  • 375 проби – 2 107,55 гривні за грам;
  • 500 проби – 2 810,07 гривні за грам;
  • 583 проби – 3 276,54 гривні за грам;
  • 585 проби – 3 287,78 гривні за грам;
  • 750 проби – 4 215,10 гривні за грам;
  • 900 проби – 5 058,12 гривні за грам;
  • 999 проби – 5 614,51 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на золото у жовтні 2025?

  • Ціни на золото продовжують зростати. За 2025 вартість цього металу уже збільшилась на понад 60%.

  • Як зазначає Reuters, станом на 21 жовтня ціна унції золота сягнула – 4 340,99 долара. Це на 0,3% менше ніж під час попередньої сесії.

  • НБУ сьогодні змінив ціни на банківське золото. Закупівельна вартість 1 граму цього найчистішого металу – 5 676,90 гривні.

