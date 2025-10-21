Яка вартість золотого лому НБУ?
Під впливом світових тенденцій свої ціни змінив і НБУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Закупівельні ціни регулятора, станом на 21 жовтня, такі:
- якщо золото 333 проби – 1 871,50 гривні за грам
- 375 проби – 2 107,55 гривні за грам;
- 500 проби – 2 810,07 гривні за грам;
- 583 проби – 3 276,54 гривні за грам;
- 585 проби – 3 287,78 гривні за грам;
- 750 проби – 4 215,10 гривні за грам;
- 900 проби – 5 058,12 гривні за грам;
- 999 проби – 5 614,51 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на золото у жовтні 2025?
Ціни на золото продовжують зростати. За 2025 вартість цього металу уже збільшилась на понад 60%.
Як зазначає Reuters, станом на 21 жовтня ціна унції золота сягнула – 4 340,99 долара. Це на 0,3% менше ніж під час попередньої сесії.
НБУ сьогодні змінив ціни на банківське золото. Закупівельна вартість 1 граму цього найчистішого металу – 5 676,90 гривні.
Нагадаємо! Раніше ми розповідали як може подорожчати золото у 2026.