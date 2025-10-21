Золото вчера установило новый рекорд. Этот металл достиг – 4 381,21 доллара за унцию. А вот, по состоянию на утро 21 октября, его цена несколько снизилась.

Какова стоимость золотого лома НБУ? Под влиянием мировых тенденций свои цены изменил и НБУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора. Читайте также Новая угроза для Кремля: еще одна страна готова отказаться от СПГ из России Закупочные цены регулятора, по состоянию на 21 октября, следующие: если золото 333 пробы – 1 871,50 гривны за грамм

375 пробы – 2 107,55 гривны за грамм;

500 пробы – 2 810,07 гривны за грамм;

583 пробы – 3 276,54 гривны за грамм;

585 пробы – 3 287,78 гривны за грамм;

750 пробы – 4 215,10 гривны за грамм;

900 пробы – 5 058,12 гривны за грамм;

999 пробы – 5 614,51 гривны за грамм. Что происходит с ценами на золото в октябре 2025 года? Цены на золото продолжают расти. За 2025 стоимость этого металла уже увеличилась более чем на 60%.

Как отмечает Reuters, по состоянию на 21 октября цена унции золота достигла – 4 340,99 доллара. Это на 0,3% меньше чем во время предыдущей сессии.

НБУ сегодня изменил цены на банковское золото. Закупочная стоимость 1 грамма этого чистейшего металла – 5 676,90 гривны. Напомним! Ранее мы рассказывали как может подорожать золото в 2026 году.