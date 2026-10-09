Скільки коштує золото зараз

На тлі послаблення долара та здешевлення нафти спотова ціна на дорогоцінний метал знову пішла вгору. У п'ятницю, 9 жовтня, вона сягнула найвищої позначки за тиждень, поки інвестори оцінюють перспективи подальшого збільшення процентних ставок у США. Йдеться про 4 182,59 долара за унцію, передає Reuters.

Натомість під час оцінювання брухту враховують насамперед вагу та пробу виробу, яка вказує на частку чистого золота в сплаві.

Орієнтиром для українців можуть слугувати закупівельні ціни на метали в брухті, наведені в новому розпорядженні НБУ (без ПДВ):

333 проба – 1 941,88 гривні за грам;

375 проба – 2 186,80 гривні за грам;

500 проба – 2 915,74 гривні за грам;

583 проба – 3 399,75 гривні за грам;

585 проба – 3 411,41 гривні за грам;

750 проба – 4 373,60 гривні за грам;

900 проба – 5 248,32 гривні за грам;

999 проба – 5 825,64 гривні за грам.

Зауважте, що ці показники не є обов'язковими для пунктів скупки, що можуть встановлювати власні розцінки по всій країні.

Саме тому ювелірні прикраси не варто розглядати як повноцінний інвестиційний інструмент – для вкладень у дорогоцінні метали більше підходять банківські злитки та монети найвищої проби. У такому разі варто зберігати документи та оригінальне паковання, адже його пошкодження може ускладнити подальший продаж.