11 листопада, 21:30
Вдасться виручити багато: яка ціна на золото в брухті зараз
Основні тези
- Ціни на золото в брухті варіюються залежно від проби, від 1 804,29 грн за грам для 333 проби до 5 412,86 грн за грам для 999 проби.
- Проба вказує на частку чистого золота у сплаві, наприклад, 585 проба містить 58,5% золота.
Протягом останніх декількох днів золото відчутно подорожчало. Зміна світових тенденцій вплинула і на вартість лому.
Яка вартість золота у брухті сьогодні?
На закупівельні ціни також впливає проба, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Сюрприз для росіян до Нового року: російський уряд ухвалив важливе рішення
Сьогодні грам коштує:
- якщо виріб 333 проби – 1 804,29 гривні за грам
- 375 проби – 2 031,86 гривні за грам;
- 500 проби – 2 709,14 гривні за грам;
- 583 проби – 3 158,86 гривні за грам;
- 585 проби – 3 169,69 гривні за грам;
- 750 проби – 4 063,71 гривні за грам;
- 900 проби – 4 876,45 гривні за грам;
- 999 проби – 5 412,86 гривні за грам.
Зверніть увагу! Проба показує частку чистого металу у сплаві. Наприклад, якщо на виробі вказано 585, там – 58,5% золота.
Що відбувається з цінами на золото зараз?
Вартість унції золота сьогодні знову збільшилась. Вона сягнула – 4 140,60 долара.
Як повідомляє НБУ, змінилась вартість банківського металу. Сьогодні закупівельна ціна на нього – 5 473,01 гривні за грам. А от золото, що потребує доведення визнаними виробниками до стандартів якості, коштує – 5 456,59 гривні за грам.