Скільки можна отримати, якщо здати золотий лом

На ціну лому впливає вартість золота на світовому ринку. Також важливу роль грає кількість чистого металу у сплаві. Тобто проба.

Яку суму вдасться виручити за золотий лом?

Сьогодні ціна золотого лому дещо нижча, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 21 листопада, регулятор встановлював таку закупівельну вартість лому:

для виробу з 333 пробою, ціна – 1 804,42 гривні за грам

якщо вказано 375 пробу – 2 032,01 гривні за грам;

500 пробу – 2 709,34 гривні за грам;

583 пробу – 3 159,09 гривні за грам;

585 пробу – 3 169,93 гривні за грам;

750 пробу – 4 064,01 гривні за грам;

900 пробу – 4 876,81 гривні за грам;

999 пробу – 5 413,26 гривні за грам.

Важливо! Аби зрозуміти скільки чистого металу у сплаві, потрібно пробу розділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 585, там 58,5% золота.

Яка ціна банківського металу?

Вартість банківського металу залежить від категорії. Зараз закупівельні ціни, за даними НБУ, такі:

банківське золото найвищої якості має ціну – 5 473,41 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 456,99 гривні за грам;

золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 418,68 гривні за грам.

Що ще важливо знати про золото зараз?