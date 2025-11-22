Сколько можно получить, если сдать золотой лом
- Цена золотого лома зависит от пробы, например, 333 проба стоит 1 804,42 гривны за грамм, а 999 проба – 5 413,26 гривны за грамм.
- Стоимость банковского золота самого высокого качества составляет 5 473,41 гривны за грамм.
На цену лома влияет стоимость золота на мировом рынке. Также важную роль играет количество чистого металла в сплаве. То есть, проба.
Какую сумму удастся выручить за золотой лом?
Сегодня цена золотого лома несколько ниже, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Все, чтобы наполнить бюджет: Кремль устанавливает штрафы как цена квартиры
По состоянию на 21 ноября, регулятор устанавливал такую закупочную стоимость лома:
- для изделия с 333 пробой, цена – 1 804,42 гривны за грамм
- если указано 375 пробу – 2 032,01 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 709,34 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 159,09 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 169,93 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 064,01 гривны за грамм;
- 900 пробу – 4 876,81 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 413,26 гривны за грамм.
Важно! Чтобы понять сколько чистого металла в сплаве, нужно пробу разделить на 10. Например, если на изделии указано 585, там 58,5% золота.
Какая цена банковского металла?
Стоимость банковского металла зависит от категории. Сейчас закупочные цены, по данным НБУ, следующие:
- банковское золото наивысшего качества имеет цену – 5 473,41 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 456,99 гривны за грамм;
- золото, не отвечающее требованиям по качеству банковских металлов – 5 418,68 гривны за грамм.
Что еще важно знать о золоте сейчас?
Цвет золота указывает на состав сплава. Например, красный оттенок дает медь. А вот белого цвета достигают благодаря никелю или серебру.
Вчера стоимость золота на мировом рынке снизилась. Она упала до – 4 036,21 доллара за унцию. Аналитики считают, что весомо золото дальше снижаться не будет. Наоборот, на середину 2026 года этот металл может подорожать до более чем 4 500 долларов за унцию.