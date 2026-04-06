Фінанси Цінні метали Саме тут в Україні найбільші поклади золота: ви будете вражені
6 квітня, 06:00
Саме тут в Україні найбільші поклади золота: ви будете вражені

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Україна має значний потенціал запасів золота, зосереджений у трьох основних провінціях: Українському щиті, Донбаській золоторудній та Карпатській золотоносній провінціях.
  • Український щит містить приблизно 75% усіх запасів.

Україна має значні запаси золота. Вони не зосереджені у певній області, а розподіляються по всій території країни. Де регіони з найбільшою кількістю золота, дізнайтеся більше.

Де в Україні найбільша кількість золота?

В Україні є 3 основні провінції, де знаходяться значні поклади золота, повідомляють Держгеонадра.

Загальний потенціал цих провінцій – 3 000 тонн. Найбільша кількість золота потенційно знаходиться на території Українського щита, там орієнтовно – 2 400 тонн. У інших провінціях ситуація така:

  • Донбаська золоторудна провінція має потенціал – 400 тонн золота;
  • Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн золота.

Важливо! Це саме потенційні обсяги запасів.

Що відомо про золоті провінції України?

Золоті провінції України продовжують вивчати. Наразі, як повідомляють "Корисні копалини України", ситуація там така:

  • Український щит

Вважається, що на території цієї провінції знаходиться приблизно 75% від усіх запасів. Наразі там є 6 основних родовищ:

  • Сергіївське родовище;
  • Клинцівське родовище;
  • Майське родовище;
  • Юр'ївське родовище;
  • родовища "Золота Балка";
  • родовище "Широка Балка".

Важливо! Йдеться саме про вивчені родовища. Потенційно на цій території є і інші.

  • Карпатська золотоносна провінція

У цій провінції потенційно знаходяться такі відомі родовища, як:

  • Мужіївське;
  • Берегівське;
  • Сауляк.

Зверніть увагу! На цій території знаходиться приблизно 15% від всіх українських запасів.

  • Донбаська золоторудна провінція

На цій території, як вважається, знаходиться 10% від усіх запасів. Проте потрібно пам'ятати, що потенціал цієї провінції значно більший. 

Цікаво! На території вказаних провінцій загалом – 6 золоторудних районів.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– йдеться у повідомленні.

Скільки коштує золото сьогодні?

  • Сьогодні звіт, щодо дорогоцінних металів відсутній. Річ у тім, що більшість ринків закриті на свято Страсної п'ятниці. Наступне оновлення має відбутися 6 квітня, повідомляє Reuters.

  • Як показують дані TradingView, 2 квітня востаннє золото фіксувалося на позначці – 4 676,75 долара за унцію. Протягом останнього часу цей метал не демонстрував різких стрибків. Зокрема, 31 березня ціна золота була на рівні – 4 652,31 долара за унцію.