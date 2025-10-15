Продавати вигідно: скільки сьогодні можна отримати за золоті прикраси
- Сьогодні ціна золота за унцію перевищила 4 200 доларів, а ціни на золото лому варіюються від 1 809 гривень за грам для 333 проби до 5 427 гривень за грам для 999 проби.
- Закупівельні ціни НБУ на банківське золото коливаються від 5 432,43 до 5 487,30 гривень за грам залежно від якості металу.
Золото продовжує дорожчати. Сьогодні ціна цього металу за унцію перевищила рекордне значення – 4 200 доларів.
Скільки можна отримати за прикраси із золота зараз?
Регулятор коригує свої ціни під впливом світових трендів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Сьогодні ціна золото лому, залежно від проби така:
- 333 проба: 1 809 гривні за грам
- 375 проба: 2 037,16 гривні за грам;
- 500 проба: 2 716,22 гривні за грам;
- 583 проба: 3 167,11 гривні за грам;
- 585 проба: 3 177,97 гривні за грам;
- 750 проба: 4 074,32 гривні за грам;
- 900 проба: 4 889,19 гривні за грам;
- 999 проба: 5 427,00 гривні за грам.
Лайфхак! Проба прямо вказує на відсоток золота у складі сплаву. Наприклад, якщо на виробі вказано 750, там 75% основного дорогоцінного металу. Тобто, золота. Ще 25%, у цьому випадку, це інші метали, наприклад, мідь та срібло.
Як змінились закупівельні ціни НБУ на банківське золото?
Закупівельні ціни на банківське золото, залежно від категорії у Нацбанку, такі:
- Банківське золото найвищої якості – 5 487,30 гривень за грам.
- Цей метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 5 470,84 гривні за грам;
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 432,43 гривні за грам.
Що потрібно знати про ціни на золото зараз?
За 2025 рік золото подорожчало на майже 59%. Наприклад, 1 жовтня його 1 унція коштувала – 3 891,96 долара.
А от сьогодні – 15 жовтня золото встановило новий рекорд. Воно сягнуло 4 200,11 долара за унцію.