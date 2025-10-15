Золото продовжує дорожчати. Сьогодні ціна цього металу за унцію перевищила рекордне значення – 4 200 доларів.

Скільки можна отримати за прикраси із золота зараз?

Регулятор коригує свої ціни під впливом світових трендів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Сьогодні ціна золото лому, залежно від проби така:

333 проба: 1 809 гривні за грам

375 проба: 2 037,16 гривні за грам;

500 проба: 2 716,22 гривні за грам;

583 проба: 3 167,11 гривні за грам;

585 проба: 3 177,97 гривні за грам;

750 проба: 4 074,32 гривні за грам;

900 проба: 4 889,19 гривні за грам;

999 проба: 5 427,00 гривні за грам.

Лайфхак! Проба прямо вказує на відсоток золота у складі сплаву. Наприклад, якщо на виробі вказано 750, там 75% основного дорогоцінного металу. Тобто, золота. Ще 25%, у цьому випадку, це інші метали, наприклад, мідь та срібло.

Як змінились закупівельні ціни НБУ на банківське золото?

Закупівельні ціни на банківське золото, залежно від категорії у Нацбанку, такі:

Банківське золото найвищої якості – 5 487,30 гривень за грам.

Цей метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 5 470,84 гривні за грам;

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 432,43 гривні за грам.

Що потрібно знати про ціни на золото зараз?