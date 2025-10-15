Чому Росія імпортує сірку?

Вартість сірки склала – 390 тисяч доларів за тонну, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Імпорт цієї сировини – чіткий сигнал про глибокі проблеми в енергетичному секторі країни. Сірка, що використовується для виготовлення вибухівки та яка раніше вироблялася переважно на внутрішніх НПЗ, стала дефіцитною через зупинення значної частини виробничих потужностей,

– наголошує розвідка.

Раніше Росія експортувала сірку. Проте потягом останніх років ситуація відчутно змінилась:

у 2019 році обсяг експорту сірки з Росії складав 3,9 мільйона тонн;

уже у 2024 році об'єм експорту знизився до 1,04 мільйони тонн.

Зверніть увагу! За 8 місяців 2025 року виробництво технічної сірки скоротилося на 11,2% і сягнуло 3,17 мільйона тонн.

Яка ситуація з російськими НПЗ зараз?