Золото продолжает дорожать. Сегодня цена этого металла за унцию превысила рекордное значение – 4 200 долларов.

Сколько можно получить за украшения из золота сейчас?

Регулятор корректирует свои цены под влиянием мировых трендов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Энергетическая отрасль в кризисе: Россия импортирует чрезвычайно важное ископаемое

Сегодня цена золото лома, в зависимости от пробы такова:

333 проба: 1 809 гривны за грамм

375 проба: 2 037,16 гривны за грамм;

500 проба: 2 716,22 гривны за грамм;

583 проба: 3 167,11 гривны за грамм;

585 проба: 3 177,97 гривны за грамм;

750 проба: 4 074,32 гривны за грамм;

900 проба: 4 889,19 гривны за грамм;

999 проба: 5 427,00 гривны за грамм.

Лайфхак! Проба прямо указывает на процент золота в составе сплава. Например, если на изделии указано 750, там 75% основного драгоценного металла. То есть, золота. Еще 25%, в этом случае, это другие металлы, например, медь и серебро.

Как изменились закупочные цены НБУ на банковское золото?

Закупочные цены на банковское золото, в зависимости от категории в Нацбанке, следующие:

Банковское золото высокого качества – 5 487,30 гривны за грамм.

Этот металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 5 470,84 гривны за грамм;

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 432,43 гривны за грамм.

Что нужно знать о ценах на золото сейчас?