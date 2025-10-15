Продавать выгодно: сколько сегодня можно получить за золотые украшения
- Сегодня цена золота за унцию превысила 4 200 долларов, а цены на золото лома варьируются от 1 809 гривен за грамм для 333 пробы до 5 427 гривен за грамм для 999 пробы.
- Закупочные цены НБУ на банковское золото колеблются от 5 432,43 до 5 487,30 гривен за грамм в зависимости от качества металла.
Золото продолжает дорожать. Сегодня цена этого металла за унцию превысила рекордное значение – 4 200 долларов.
Сколько можно получить за украшения из золота сейчас?
Регулятор корректирует свои цены под влиянием мировых трендов, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Сегодня цена золото лома, в зависимости от пробы такова:
- 333 проба: 1 809 гривны за грамм
- 375 проба: 2 037,16 гривны за грамм;
- 500 проба: 2 716,22 гривны за грамм;
- 583 проба: 3 167,11 гривны за грамм;
- 585 проба: 3 177,97 гривны за грамм;
- 750 проба: 4 074,32 гривны за грамм;
- 900 проба: 4 889,19 гривны за грамм;
- 999 проба: 5 427,00 гривны за грамм.
Лайфхак! Проба прямо указывает на процент золота в составе сплава. Например, если на изделии указано 750, там 75% основного драгоценного металла. То есть, золота. Еще 25%, в этом случае, это другие металлы, например, медь и серебро.
Как изменились закупочные цены НБУ на банковское золото?
Закупочные цены на банковское золото, в зависимости от категории в Нацбанке, следующие:
- Банковское золото высокого качества – 5 487,30 гривны за грамм.
- Этот металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имеет цену – 5 470,84 гривны за грамм;
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 432,43 гривны за грамм.
Что нужно знать о ценах на золото сейчас?
За 2025 год золото подорожало почти на 59%. Например, 1 октября его 1 унция стоила – 3 891,96 доллара.
А вот сегодня – 15 октября золото установило новый рекорд. Оно достигло 4 200,11 доллара за унцию.