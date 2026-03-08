Трамп зазіхає не лише на нафту: США уклали з Венесуелою "золоту угоду"

США офіційно визнали чинний венесуельський уряд, а опісля – оголосили про нову співпрацю з країною. Дональд Трамп заявив про украдення "історичної золотої угоди".

Що відомо про "золоту угоду"?

Деталі президент розповів у суботу, 7 березня, під час саміту "Щит Америки". Окрім того, він "чекає на зміни" в Кубі.

Дивіться також Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Трамп приєднався до лідерів з понад десятка інших країн у штаті Флорида, де він не лише похизувався військовими діями США, а й виступив із застереженнями на адресу латиноамериканських опонентів, пише ABC News.

Зокрема, за повідомленням Білого дому, коаліція зобов'язалася співпрацювати у боротьбі з картелями та захисті американського кордону після затримання Ніколаса Мадуро. Відтепер США юридично визнали уряд Венесуели, а також уклали нову угоду.

Вона називається золота угода з Венесуелою, яка дозволить нашим двом країнам співпрацювати для сприяння продажу венесуельського золота та інших мінералів. У них (венесуельців – 24 Канал) є великі запаси золота, у них є хороша земля,

– наголосив Трамп.

До слова, 6 березня уряд США видав обмежену ліцензію на експорт золота венесуельській державній компанії Minerven. AP пише, що це є черговою ознакою наміру американської адміністрації посилити контроль над природними ресурсами цієї країни.

Яку нову угоду готують США?