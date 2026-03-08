Що відомо про "золоту угоду"?
Деталі президент розповів у суботу, 7 березня, під час саміту "Щит Америки". Окрім того, він "чекає на зміни" в Кубі.
Трамп приєднався до лідерів з понад десятка інших країн у штаті Флорида, де він не лише похизувався військовими діями США, а й виступив із застереженнями на адресу латиноамериканських опонентів, пише ABC News.
Зокрема, за повідомленням Білого дому, коаліція зобов'язалася співпрацювати у боротьбі з картелями та захисті американського кордону після затримання Ніколаса Мадуро. Відтепер США юридично визнали уряд Венесуели, а також уклали нову угоду.
Вона називається золота угода з Венесуелою, яка дозволить нашим двом країнам співпрацювати для сприяння продажу венесуельського золота та інших мінералів. У них (венесуельців – 24 Канал) є великі запаси золота, у них є хороша земля,
– наголосив Трамп.
До слова, 6 березня уряд США видав обмежену ліцензію на експорт золота венесуельській державній компанії Minerven. AP пише, що це є черговою ознакою наміру американської адміністрації посилити контроль над природними ресурсами цієї країни.
Яку нову угоду готують США?
Трамп також заявив, що після "історичних трансформацій" у Венесуелі, з нетерпінням очікує "великих змін" на Кубі, де вже буцімто давно погана філософія та режим. Тож держсекретар Марко Рубіо веде переговори з країною щодо угоди.
За словами президента США, раніше Куба отримувала користь від Венесуели, але тепер все змінилося. "Вони не мають жодних грошей від Венесуели, у них немає нафти, у них немає нічого", – додав Трамп.
Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу аналітик Дмитро Корнієнко припускав, що "наступною" країною для зміни політичного режиму за втручання США може стати саме ізольована після втрати партнерства з Венесуелою Куба.