Когда золотая лихорадка была на украинской территории?

Краевед Федор Шандор считает, что золотая лихорадка "распространялась" на украинской территории еще 130 лет назад, сообщает ТСН.

Золотая лихорадка произошла в Украине именно на Закарпатье. Люди вдохновились историей о Клондайке и начали поиски золота в гористой местности.

Золотая лихорадка в этих краях длилась всего несколько месяцев и закончилась разгоном полиции. Больших сокровищ так никто и не нашел,

– рассказал краевед.

Поиск золота происходил очень интересным образом:

золото намывали с помощью обычной посуды;

затем полученное промывали через шкуры (их использовали вместо сеток).

Есть ли на украинской территории запасы золота?

На украинской территории есть значительные запасы золота. Они "раскиданы" между 3 основными провинциями, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины".

Сейчас эти залежи распределены так:

Провинция "Украинский щит" – здесь находится почти 75 – 80% от всех украинских запасов золота.

Карпатская золотоносная провинция – ориентировочно 15% от всех запасов.

Донбасская золоторудная провинция – 10%.

Заметим, что речь идет именно о выявлении и исследовании месторождения. Потенциал Украины значительно больше.

Есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

– указал сервис.

Какой потенциал золота имеет Украина?