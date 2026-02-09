Когда золотая лихорадка была на украинской территории?
Краевед Федор Шандор считает, что золотая лихорадка "распространялась" на украинской территории еще 130 лет назад, сообщает ТСН.
Золотая лихорадка произошла в Украине именно на Закарпатье. Люди вдохновились историей о Клондайке и начали поиски золота в гористой местности.
Золотая лихорадка в этих краях длилась всего несколько месяцев и закончилась разгоном полиции. Больших сокровищ так никто и не нашел,
– рассказал краевед.
Поиск золота происходил очень интересным образом:
- золото намывали с помощью обычной посуды;
- затем полученное промывали через шкуры (их использовали вместо сеток).
Есть ли на украинской территории запасы золота?
На украинской территории есть значительные запасы золота. Они "раскиданы" между 3 основными провинциями, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины".
Сейчас эти залежи распределены так:
- Провинция "Украинский щит" – здесь находится почти 75 – 80% от всех украинских запасов золота.
- Карпатская золотоносная провинция – ориентировочно 15% от всех запасов.
- Донбасская золоторудная провинция – 10%.
Заметим, что речь идет именно о выявлении и исследовании месторождения. Потенциал Украины значительно больше.
Есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– указал сервис.
Какой потенциал золота имеет Украина?
Украина имеет значительный потенциал золотых запасов. Всего, по оценкам экспертов, на украинской территории "спрятано" – 3 тысячи тонн.
Наибольший потенциал в провинции "Украинский щит". Донбасская золоторудная провинция на втором месте – 400 тонн. А вот потенциал Карпатской золотоносной провинции – 55 тонн.