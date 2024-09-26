10 тисяч доларів готівкою: чи реально зняти таку суму за раз

В останні роки українці були вимушені адаптуватися до низки нововведень, які пов'язані зі зняттям готівки. Нацбанк вказав дуже чіткі ліміти, які актуальні на час дії воєнного стану в Україні.

Зняття готівки в Україні

В Україні з 24 лютого 2022 року діють обмеження на зняття готівки. Це рішення ухвалив НБУ. Ліміти центробанк встановив як для отримання готівки і гривнях, так і в іноземній валюті.

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Загалом на день в гривнях в банках чи обмінниках в Україні можна зняти не більше 100 тисяч. Тоді як в іноземній валюті реально отримати не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті. Варто додати, аби отримати готівкову валюту, потрібно звертатися до каси у відділеннях банків. Зазвичай, каси працюють в режимі живої черги.

До теми! В українських банках крім іноземної валюти також можна купити один із найвідоміших дорогоцінних металів у світі – золото. На офіційних сайтах кредиторів опублікована інформація про актуальну вартість золота, відділення, де можна купити дорогоцінний метал тощо.

Курс долара на 25 вересня: