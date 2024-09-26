Снятие наличных в Украине
В Украине с 24 февраля 2022 года действуют ограничения на снятие наличных денег. Это решение принял НБУ. Лимиты центробанк установил как для получения наличных и гривнах, так и в иностранной валюте.
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Всего в день в гривнах в банках или обменниках в Украине можно снять не более 100 тысяч. Тогда как в иностранной валюте реально получить не более 100 тысяч гривен в эквиваленте. Стоит добавить, чтобы получить наличную валюту, нужно обращаться в кассы в отделениях банков. Обычно, кассы работают в режиме живой очереди.
К теме! В украинских банках кроме иностранной валюты можно купить один из самых известных драгоценных металлов в мире – золото. На официальных сайтах кредиторов опубликована информация об актуальной стоимости золота, отделения, где можно купить драгоценный металл и тому подобное.
Курс доллара на 25 сентября:
- Национальный банк Украины на сегодня установил курс доллара на уровне 41,26 гривны;
- Средний курс доллара в банках колеблется на уровне 41,15 гривны (покупка) и 41,60 гривны, по данным "Минфина".
- В обменниках американский доллар торгуется на уровне 41,04 гривны для покупки и 41,59 гривны для продажи, информирует портал finance.ua.