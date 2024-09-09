Зняття готівки у банкоматах

Перш за все варто зазначити, що Національний банк України встановив ліміт на готівки у 2024 році на рівні до 100 тисяч гривень на день. Українці за кордоном можуть за тиждень – від понеділка до неділі – зняти суму у розмірі до 12 500 гривень.

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Водночас існує кілька причин, коли банкомат може не видавати готівку клієнту. Серед найпоширеніших такі:

Технічна несправність конкретного банкомата;

Наявність лімітів та обмежень зі сторони банку;

Недостатня кількість коштів на рахунку клієнта.

До теми! У понеділок, 9 вересня, НБУ спростував інформацію про запровадження нібито нових правил фінансового моніторингу рахунків клієнтів у банках. Регулятор наголосив, що наразі немає планів щодо встановлення будь-яких додаткових обмежень за рахунками клієнтів у банках.

Ліміти на зняття готівки від банків України

Крім того, банки в Україні встановлюють власні ліміти на зняття готівки у банкоматах. Йдеться як про державні, так і приватні банки. Обмеження на зняття готівки від банків: