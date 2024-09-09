Зняття готівки у банкоматах
Перш за все варто зазначити, що Національний банк України встановив ліміт на готівки у 2024 році на рівні до 100 тисяч гривень на день. Українці за кордоном можуть за тиждень – від понеділка до неділі – зняти суму у розмірі до 12 500 гривень.
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Водночас існує кілька причин, коли банкомат може не видавати готівку клієнту. Серед найпоширеніших такі:
- Технічна несправність конкретного банкомата;
- Наявність лімітів та обмежень зі сторони банку;
- Недостатня кількість коштів на рахунку клієнта.
До теми! У понеділок, 9 вересня, НБУ спростував інформацію про запровадження нібито нових правил фінансового моніторингу рахунків клієнтів у банках. Регулятор наголосив, що наразі немає планів щодо встановлення будь-яких додаткових обмежень за рахунками клієнтів у банках.
Ліміти на зняття готівки від банків України
Крім того, банки в Україні встановлюють власні ліміти на зняття готівки у банкоматах. Йдеться як про державні, так і приватні банки. Обмеження на зняття готівки від банків:
- "ПриватБанк" дозволяє зняти за один раз 20 тисяч гривень, але операцію можна повторити через 3 години;
- З картки "Ощадбанку" на добу можна зняти 50 тисяч гривень. Максимум для однієї операції – 20 тисяч гривень;
- Ліміт від Укрексімбанку становить 25 тисяч гривень за один раз. Тоді як кількість операцій на добу необмежена;
- Клієнти Райффайзен Банку за добу мають можливість зняти у банкоматі 20 тисяч гривень;
- "УКРГАЗБАНК" дозволяє за один раз отримати у банкоматі 5 тисяч гривень та 20 тисяч гривень на добу;
- ПУМБ та Укрсиббанк встановили ліміт на зняття готівки на рівні 20 тисяч гривень на день;
- Тоді як з картки ОТП Банк за один раз можна отримати на руку 10 тисяч гривень. При цьому кількість операцій на добу необмежена.