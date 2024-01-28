Як зняти долари з картки Monobank в Україні та за кордоном
Джерело:Monobank
Для того, щоб отримати готівку в доларах з карти Monobank, знадобиться банкомат та пластикова картка. В Україні це можна зробити через окремі банки та сервіси, а за кордоном — у будь-якому банкоматі, що підтримує операції з карткою.
Чи складно зняти готівку з Monobank
Monobank — це єдиний банк в Україні, який не має своїх власних банкоматів або філій. Замість цього він користується послугами інших фінансових установ. Тому Monobank дозволяє знімати гроші не тільки в Україні, але і в будь-якому банкоматі світу. Комісія за зняття грошей є фіксованою.
Читайте також ООН відкрила рахунок у російському банку, – Reuters
Кожен клієнт банку має право в будь-який момент зняти кошти зі своїх рахунків. Для цього є багато варіантів — з процентами та безкоштовно, в Україні й за кордоном, в магазинах, банках і банкоматах.
Для зняття готівки потрібна валютна карта від Monobank. Її можна отримати безкоштовно та онлайн. Процес випуску дуже швидкий, тож оформити картку можна всього за декілька хвилин.
Як зробити валютну картку
В мобільному додатку перейдіть в особистий кабінет. Далі дотримуйтеся інструкції:
- Виберіть — «Відкрити картку або рахунок».
- Виберіть євро або долар.
- Ознайомтесь з умовами й натисніть «Хочу картку».
- Підтвердіть, що ви згодні з заявою.
Як отримати пластикову картку
- Виберіть віртуальну картку і перейдіть в налаштування (свайп з права на ліво).
- Скрольте вниз і натисніть — «Випустити пластикову картку».
- Підтвердіть операцію.
Після того, як вашу картку відправлено, ви отримаєте сповіщення на свій мобільний телефон, що посилка готова до отримання у відділенні. Важливо вчасно відвідати відділення та отримати картку, оскільки у разі невчасного отримання конверт може бути утилізований, і вам доведеться замовляти нову картку.
Як зняти готівку з валютної картки
- Готівку можна знімати з доларової карти Monobank в банкоматах, які підтримують операції з іноземною валютою. Комісія за зняття грошей з банкомату становить 0,9% від суми для власних коштів і 4% для кредитних операцій.
- Також можна замовити готівку у касі партнерських банків, таких як A-bank та Universal Bank, а також у деяких відділеннях Укргазбанку (повний перелік відділень можна знайти у службі підтримки банку). Комісія за зняття грошей у касі не стягується.
При отриманні валюти у касі Monobank потрібно виконати такі кроки:
Пред'явити паспорт для ідентифікації.
Пред'явити ідентифікаційний код (ІПН) для додаткової ідентифікації.
Мати доступ до мобільного застосунку Monobank, можливо, для підтвердження операції або отримання повідомлень.