Як зняти долари з картки Monobank в Україні та за кордоном

Для того, щоб отримати готівку в доларах з карти Monobank, знадобиться банкомат та пластикова картка. В Україні це можна зробити через окремі банки та сервіси, а за кордоном — у будь-якому банкоматі, що підтримує операції з карткою.

Чи складно зняти готівку з Monobank

Monobank — це єдиний банк в Україні, який не має своїх власних банкоматів або філій. Замість цього він користується послугами інших фінансових установ. Тому Monobank дозволяє знімати гроші не тільки в Україні, але і в будь-якому банкоматі світу. Комісія за зняття грошей є фіксованою.

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Кожен клієнт банку має право в будь-який момент зняти кошти зі своїх рахунків. Для цього є багато варіантів — з процентами та безкоштовно, в Україні й за кордоном, в магазинах, банках і банкоматах.

Для зняття готівки потрібна валютна карта від Monobank. Її можна отримати безкоштовно та онлайн. Процес випуску дуже швидкий, тож оформити картку можна всього за декілька хвилин.

Як зробити валютну картку

В мобільному додатку перейдіть в особистий кабінет. Далі дотримуйтеся інструкції:

Виберіть — «Відкрити картку або рахунок». Виберіть євро або долар. Ознайомтесь з умовами й натисніть «Хочу картку». Підтвердіть, що ви згодні з заявою.

Як отримати пластикову картку

Виберіть віртуальну картку і перейдіть в налаштування (свайп з права на ліво). Скрольте вниз і натисніть — «Випустити пластикову картку». Підтвердіть операцію.

! Виготовлення пластикової картки з ім'ям та фотографією власника зазвичай займає 4 дні. Проте, варто враховувати додатковий час на доставку. В Україні цей час може становити від 2 до 4 днів, а за кордоном — це залежить від країни призначення та обраної поштової служби. Загальна вартість замовлення разом із доставкою становить 100 гривень.

Після того, як вашу картку відправлено, ви отримаєте сповіщення на свій мобільний телефон, що посилка готова до отримання у відділенні. Важливо вчасно відвідати відділення та отримати картку, оскільки у разі невчасного отримання конверт може бути утилізований, і вам доведеться замовляти нову картку.

Як зняти готівку з валютної картки

Готівку можна знімати з доларової карти Monobank в банкоматах, які підтримують операції з іноземною валютою. Комісія за зняття грошей з банкомату становить 0,9% від суми для власних коштів і 4% для кредитних операцій.

Також можна замовити готівку у касі партнерських банків, таких як A-bank та Universal Bank, а також у деяких відділеннях Укргазбанку (повний перелік відділень можна знайти у службі підтримки банку). Комісія за зняття грошей у касі не стягується.

! У деяких відділеннях Укргазбанку та Universal Bank може знадобитися замовлення грошей заздалегідь. Це можна зробити через службу підтримки Monobank.

При отриманні валюти у касі Monobank потрібно виконати такі кроки:

Пред'явити паспорт для ідентифікації. Пред'явити ідентифікаційний код (ІПН) для додаткової ідентифікації. Мати доступ до мобільного застосунку Monobank, можливо, для підтвердження операції або отримання повідомлень.

! Зняти готівку в іноземній валюті за кордоном можна в будь-якому банкоматі іншої країни, який підтримує операції з валютною карткою Monobank.