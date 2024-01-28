Сложно снять наличные с Monobank
Monobank – это единственный банк в Украине, не имеющий своих собственных банкоматов или филиалов. Вместо этого он пользуется услугами других финансовых учреждений. Потому Monobank позволяет снимать деньги не только в Украине, но и в любом банкомате мира. Комиссия за снятие денег фиксирована.
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Каждый клиент банка имеет право в любой момент снять денежные средства со своих счетов. Для этого есть много вариантов — с процентами и бесплатно, в Украине и за рубежом, в магазинах, банках и банкоматах.
Для снятия наличных нужна валютная карта от Monobank. Ее можно получить бесплатно и онлайн. Процесс выпуска очень быстрый, так что оформить карточку можно всего за несколько минут.
Как сделать валютную карту
В мобильном приложении перейдите в личный кабинет. Далее следуйте инструкциям:
- Выберите — "Открыть карту или счет".
- Выберите евро или доллар.
- Ознакомьтесь с условиями и нажмите «Хочу карточку».
- Подтвердите, что вы согласны с заявлением.
Как получить пластиковую карту
- Выберите виртуальную карту и перейдите в настройки (свайп с права налево).
- Скрольте вниз и нажмите – «Выпустить пластиковую карту».
- Подтвердите операцию.
После того как ваша карта отправлена, вы получите уведомление на свой мобильный телефон, что посылка готова к получению в отделении. Важно вовремя посетить отделение и получить карту, поскольку в случае несвоевременного получения конверт может быть утилизирован, и вам придется заказывать новую карту.
Как снять наличные с валютной карты
- Наличные можно снимать с долларовой карты Monobank в банкоматах, поддерживающих операции с иностранной валютой. Комиссия за снятие денег с банкомата составляет 0,9% суммы для собственных средств и 4% для кредитных операций.
- Также можно заказать наличные деньги в кассе партнерских банков, таких как A-bank и Universal Bank, а также в некоторых отделениях Укргазбанка (полный перечень отделений можно найти в службе поддержки банка). Комиссия за снятие денег в кассе не взимается.
При получении валюты в кассе Monobank необходимо выполнить следующие шаги:
Предъявите паспорт для идентификации.
Предъявить идентификационный код (ИНН) для дополнительной идентификации.
Иметь доступ к мобильному приложению Monobank, возможно, для подтверждения операции или получения сообщений.