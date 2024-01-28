Сложно снять наличные с Monobank

Monobank – это единственный банк в Украине, не имеющий своих собственных банкоматов или филиалов. Вместо этого он пользуется услугами других финансовых учреждений. Потому Monobank позволяет снимать деньги не только в Украине, но и в любом банкомате мира. Комиссия за снятие денег фиксирована.

Читайте также ООН открыла счет в российском банке, – Reuters

Каждый клиент банка имеет право в любой момент снять денежные средства со своих счетов. Для этого есть много вариантов — с процентами и бесплатно, в Украине и за рубежом, в магазинах, банках и банкоматах.

Для снятия наличных нужна валютная карта от Monobank. Ее можно получить бесплатно и онлайн. Процесс выпуска очень быстрый, так что оформить карточку можно всего за несколько минут.

Как сделать валютную карту

В мобильном приложении перейдите в личный кабинет. Далее следуйте инструкциям:

  1. Выберите — "Открыть карту или счет".
  2. Выберите евро или доллар.
  3. Ознакомьтесь с условиями и нажмите «Хочу карточку».
  4. Подтвердите, что вы согласны с заявлением.

Как получить пластиковую карту

  1. Выберите виртуальную карту и перейдите в настройки (свайп с права налево).
  2. Скрольте вниз и нажмите – «Выпустить пластиковую карту».
  3. Подтвердите операцию.

После того как ваша карта отправлена, вы получите уведомление на свой мобильный телефон, что посылка готова к получению в отделении. Важно вовремя посетить отделение и получить карту, поскольку в случае несвоевременного получения конверт может быть утилизирован, и вам придется заказывать новую карту.

Как снять наличные с валютной карты

  • Наличные можно снимать с долларовой карты Monobank в банкоматах, поддерживающих операции с иностранной валютой. Комиссия за снятие денег с банкомата составляет 0,9% суммы для собственных средств и 4% для кредитных операций.
  • Также можно заказать наличные деньги в кассе партнерских банков, таких как A-bank и Universal Bank, а также в некоторых отделениях Укргазбанка (полный перечень отделений можно найти в службе поддержки банка). Комиссия за снятие денег в кассе не взимается.

При получении валюты в кассе Monobank необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Предъявите паспорт для идентификации.

  2. Предъявить идентификационный код (ИНН) для дополнительной идентификации.

  3. Иметь доступ к мобильному приложению Monobank, возможно, для подтверждения операции или получения сообщений.