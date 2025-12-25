Що робити, якщо знайшов у гаманці зношені гривні

Будь-які банкноти з часом зношуються. Такі купюри втрачають свій первинний вигляд та з часом можуть навіть стати проблематичними у використанні. Що робити, якщо банкноти у вашому гаманці зносилися, читайте далі.

Які банкноти вважають зношеними?

Зношені банкноти вилучаються та утилізовуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Гаразд".

За станом гроші умовно можна розділити на 3 категорії:

зношені;

значно зношені;

ті, які викликать сумніви у справжності (через сильні пошкодження).

Розберемося детальніше:

Зношені банкноти

Такі банкноти мають одну чи декілька ознак зношення, серед яких:

потертості;

втрата папером жорсткості;

невеличкі отвори;

відірвані кутики;

плями;

відбитки штампів.

Зверніть увагу! Монети також можуть вважатися зношеними. Наприклад, якщо їх колір змінився.

Такі банкноти абсолютно придатні для всіх розрахунків. Водночас їх можна обміняти. Для цього потрібно звернутись у будь-який український банк.

Значно зношені банкноти

З цими банкнотами вже значно складніше. Адже такі купюри не приймаються при розрахунках готівкою, наприклад, у магазинах.

Якщо банкноти мають одну або більше суттєвих вищезазначених ознак зношення або пошкодження, вони вважаються значно зношеними. До цієї категорії належать банкноти, які мають щонайменше 55% від початкової площі купюри, цілі чи розірвані на дві частини, водночас серійний номер на кожній половині збережений,

Такі банкноти можна обміняти у банку. Зауважимо, що, якщо йдеться про іноземну валюту, яка є значно зношеною, її віддають на інкасо.

Що робити, якщо ви маєте сумніви у справжності банкноти?