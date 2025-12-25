Що робити, якщо знайшов у гаманці зношені гривні
- Зношені банкноти можуть використовуватись для розрахунків або обмінюватись у банку.
- Значно зношені банкноти не приймаються при розрахунках, але їх можна обміняти у банку.
Будь-які банкноти з часом зношуються. Такі купюри втрачають свій первинний вигляд та з часом можуть навіть стати проблематичними у використанні. Що робити, якщо банкноти у вашому гаманці зносилися, читайте далі.
Які банкноти вважають зношеними?
Зношені банкноти вилучаються та утилізовуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Гаразд".
За станом гроші умовно можна розділити на 3 категорії:
- зношені;
- значно зношені;
- ті, які викликать сумніви у справжності (через сильні пошкодження).
Розберемося детальніше:
- Зношені банкноти
Такі банкноти мають одну чи декілька ознак зношення, серед яких:
- потертості;
- втрата папером жорсткості;
- невеличкі отвори;
- відірвані кутики;
- плями;
- відбитки штампів.
Зверніть увагу! Монети також можуть вважатися зношеними. Наприклад, якщо їх колір змінився.
Такі банкноти абсолютно придатні для всіх розрахунків. Водночас їх можна обміняти. Для цього потрібно звернутись у будь-який український банк.
- Значно зношені банкноти
З цими банкнотами вже значно складніше. Адже такі купюри не приймаються при розрахунках готівкою, наприклад, у магазинах.
Якщо банкноти мають одну або більше суттєвих вищезазначених ознак зношення або пошкодження, вони вважаються значно зношеними. До цієї категорії належать банкноти, які мають щонайменше 55% від початкової площі купюри, цілі чи розірвані на дві частини, водночас серійний номер на кожній половині збережений,
– наголошує видання.
Такі банкноти можна обміняти у банку. Зауважимо, що, якщо йдеться про іноземну валюту, яка є значно зношеною, її віддають на інкасо.
Що робити, якщо ви маєте сумніви у справжності банкноти?
Якщо ви маєте сумніви, щодо справжності банкноти, її можна перевірити самостійно. Зокрема, купюру потрібно розглянути під світлом. Таким чином можна побачити захисні елементи. До того ж варто перевірити банкноту "на дотик".
У випадку, коли ви не можете самостійно оцінити стан банкноти, варто звернутись у НБУ. Регулятор проведе безоплатну експертизу. Якщо у вашому місті немає підрозділу Нацбанку, передати гроші можна через звичайний банк.
Зауважимо, що, якщо банкноту визнають фальшивою, її вилучать. Щобільше, передадуть у правоохоронні органи для проведення розслідування.