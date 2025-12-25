Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Що робити, якщо знайшов у гаманці зношені гривні
25 грудня, 13:00
3

Що робити, якщо знайшов у гаманці зношені гривні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Зношені банкноти можуть використовуватись для розрахунків або обмінюватись у банку.
  • Значно зношені банкноти не приймаються при розрахунках, але їх можна обміняти у банку.

Будь-які банкноти з часом зношуються. Такі купюри втрачають свій первинний вигляд та з часом можуть навіть стати проблематичними у використанні. Що робити, якщо банкноти у вашому гаманці зносилися, читайте далі.

Які банкноти вважають зношеними?

Зношені банкноти вилучаються та утилізовуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Гаразд".

Читайте також Усе залежить від Росії: стало відомо, коли Україні доведеться повернути кредит від ЄС

За станом гроші умовно можна розділити на 3 категорії:

  • зношені;
  • значно зношені;
  • ті, які викликать сумніви у справжності (через сильні пошкодження).

Розберемося детальніше:

  • Зношені банкноти

Такі банкноти мають одну чи декілька ознак зношення, серед яких:

  • потертості;
  • втрата папером жорсткості;
  • невеличкі отвори;
  • відірвані кутики;
  • плями;
  • відбитки штампів.

Зверніть увагу! Монети також можуть вважатися зношеними. Наприклад, якщо їх колір змінився.

Такі банкноти абсолютно придатні для всіх розрахунків. Водночас їх можна обміняти. Для цього потрібно звернутись у будь-який український банк.

  • Значно зношені банкноти

З цими банкнотами вже значно складніше. Адже такі купюри не приймаються при розрахунках готівкою, наприклад, у магазинах.

Якщо банкноти мають одну або більше суттєвих вищезазначених ознак зношення або пошкодження, вони вважаються значно зношеними. До цієї категорії належать банкноти, які мають щонайменше 55% від початкової площі купюри, цілі чи розірвані на дві частини, водночас серійний номер на кожній половині збережений, 
– наголошує видання.

Такі банкноти можна обміняти у банку. Зауважимо, що, якщо йдеться про іноземну валюту, яка є значно зношеною, її віддають на інкасо.

Що робити, якщо ви маєте сумніви у справжності банкноти?

  • Якщо ви маєте сумніви, щодо справжності банкноти, її можна перевірити самостійно. Зокрема, купюру потрібно розглянути під світлом. Таким чином можна побачити захисні елементи. До того ж варто перевірити банкноту "на дотик".

  • У випадку, коли ви не можете самостійно оцінити стан банкноти, варто звернутись у НБУ. Регулятор проведе безоплатну експертизу. Якщо у вашому місті немає підрозділу Нацбанку, передати гроші можна через звичайний банк.

  • Зауважимо, що, якщо банкноту визнають фальшивою, її вилучать. Щобільше, передадуть у правоохоронні органи для проведення розслідування.