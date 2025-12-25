Укр Рус
25 декабря, 13:00
3

Что делать, если нашел в кошельке изношенные гривны

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Изношенные банкноты могут использоваться для расчетов или обмениваться в банке.
  • Значительно изношенные банкноты не принимаются при расчетах, но их можно обменять в банке.

Любые банкноты со временем изнашиваются. Такие купюры теряют свой первоначальный вид и со временем могут даже стать проблематичными в использовании. Что делать, если банкноты в вашем кошельке износились, читайте дальше.

Какие банкноты считают изношенными?

Изношенные банкноты изымаются и утилизируются, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Гаразд".

По состоянию деньги условно можно разделить на 3 категории:

  • изношенные;
  • значительно изношенные;
  • те, которые вызовут сомнения в подлинности (из-за сильных повреждений).

Разберемся подробнее:

  • Изношенные банкноты

Такие банкноты имеют один или несколько признаков износа, среди которых:

  • потертости;
  • потеря бумагой жесткости;
  • небольшие отверстия;
  • оторванные уголки;
  • пятна;
  • отпечатки штампов.

Обратите внимание! Монеты также могут считаться изношенными. Например, если их цвет изменился.

Такие банкноты абсолютно пригодны для всех расчетов. В то же время их можно обменять. Для этого нужно обратиться в любой украинский банк.

  • Значительно изношенные банкноты

С этими банкнотами уже значительно сложнее. Ведь такие купюры не принимаются при расчетах наличными, например, в магазинах.

Если банкноты имеют одну или более существенных вышеупомянутых признаков износа или повреждения, они считаются значительно изношенными. К этой категории относятся банкноты, которые имеют не менее 55% от начальной площади купюры, целые или разорванные на две части, одновременно серийный номер на каждой половине сохранен, 
– отмечает издание.

Такие банкноты можно обменять в банке. Заметим, что, если речь идет об иностранной валюте, которая значительно изношена, ее отдают на инкассо.

Что делать, если вы сомневаетесь в подлинности банкноты?

  • Если вы сомневаетесь, относительно подлинности банкноты, ее можно проверить самостоятельно. В частности, купюру нужно рассмотреть под светом. Таким образом можно увидеть защитные элементы. К тому же стоит проверить банкноту "на ощупь".

  • В случае, когда вы не можете самостоятельно оценить состояние банкноты, стоит обратиться в НБУ. Регулятор проведет бесплатную экспертизу. Если в вашем городе нет подразделения Нацбанка, передать деньги можно через обычный банк.

  • Заметим, что, если банкноту признают фальшивой, ее изымут. Более того, передадут в правоохранительные органы для проведения расследования.