Яку компенсацію за комуналку можуть отримати УБД у липні?

Учасники бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Пільга передбачена Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та надається у грошовій формі.

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Компенсація поширюється на оплату квартплати, електроенергії, природного газу, опалення, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів, а для будинків без центрального опалення також на придбання твердого чи рідкого палива.

Також слід памʼятати, що пільга діє не на весь обсяг спожитих комунальних послуг, а лише в межах соціальних нормативів, установлених Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, пільгу можуть отримувати не лише учасники бойових дій, а й члени їхніх сімей, які проживають разом із пільговиком. Зокрема, це чоловік або дружина, неповнолітні діти, непрацездатні батьки, а також інші особи, визначені законодавством.

Як розраховують компенсацію?

Розмір відшкодування залежить від виду комунальної послуги, кількості членів сім'ї, площі житла та встановлених соціальних норм споживання.

Наприклад, якщо родина використала 150 кіловат електроенергії, а весь обсяг підпадає під соціальну норму, то за тарифу 4,32 гривні за кіловат-годину загальна вартість становитиме 648 гривень. У такому разі держава компенсує 75% цієї суми, тобто 486 гривень.

Якщо ж фактичне споживання перевищує встановлені нормативи, знижка поширюватиметься лише на їхню частину, а решту вартості доведеться оплачувати самостійно.

Які ще є пільги для УБД?

Ще одна важлива пільга для учасників бойових дій стосується проїзду. Закон гарантує їм право на безоплатне користування міським громадським транспортом, автобусами приміського та міжміського сполучення, приміськими поїздами, а також водним транспортом на приміських маршрутах.